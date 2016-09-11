إصابة العشرات في تجدد الاشتباكات في جنوب كشمير

سريناجار – د ب أ – ذكرت شرطة كشمير أن عشرات المدنيين أصيبوا الاحد، خلال تجدد الاشتباكات بين قوات الامن ومتظاهرين كانوا يرشقون الحجارة في منطقة بولواما بجنوب كشمير، طبقاً لما ذكرته وكالة “برس تراست أوف إنديا” للانباء.

وخرج آلاف من السكان بمنطقة “كريم آباد” والمناطق المجاورة إلى الشوارع صباح اليوم، للاحتجاج على ما يزعم من مداهمات ليلية أجرتها قوات الامن، طبقاً لما ذكره مسؤول شرطة.

وبدأ المتظاهرون في رشق قوات الامن بالحجارة، وردت القوات بإطلاق قذائف الدخان المسيل للدموع والبنادق الهوائية.

ونقل 20 مصاباً إلى مستشفيات مختلفة بالمدينة ، حسب المسؤول.

وأضاف المسؤول أن الاشتباكات ما زالت مستمرة في المنطقة حتى ورود أحدث التقارير.