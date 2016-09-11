حليمة بولند تزيد من استفزاز جمهورها بهذه الصورة

دبي ـ حليمة بولند في حالة استفزازها للجمهور وغضبهم بعد نشرها صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” وهي ترتدي ثوب الصلاة وتوجه لهم رسالة للإقبال على الصلاة، وهي التي كانت تثير غضبهم بصورها الخليعة.

وعلقت قائلة على الصورة: “انا بثوب الصلاة.. يلا فانزاتي صلاة الفجر.. الله يتقبل منا منكم”.

ولاقت الصورة الكثير من الإنتقادات الموجه لحليمة، وذلك لأنها أظهرت الصورة بفيلتر الورد الخاص بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات، ما اثار غضب الروّاد، الذين اعتبروا انّ الصلاة يجب ان تكون بين الفرد والرب، ولكنها هي من اصرت علي كونها حالة استعراضية، وهذا ما رفضة جمهورها بشكل قاطع خلال التعليقات.