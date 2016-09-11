نجمات سوريّات لا تعرفوا أنّهنّ تزوّجن أكثر من مرّة

دمشق ـ شهد الوسط الفني السوري العديد من حالات الزواج و الطلاق بين نجومه، بينما استمرت حالات زواج أخرى لغاية الآن، فيما تزوجت العديد من النجمات أكثر من مرة.

النجمة صفاء سلطان تزوجت أكثر من مرة خلال مسيرتها حيث تزوجت في عمر صغير برجل خارج الوسط الفني ثم حدث الانفصال، كما تزوجت لفترة قصيرة بالفنان طارق مرعشلي لينفصلا بعدها أيضاً، فتتزوج أخيراً برجل من خارج الوسط الفني بعد قصة حب طويلة ولتعلن صفاء عن انفصالها منذ مدة قصيرة.

وكذلك الأمر بالنسبة للفنانة السورية تولين البكري التي تزوجت في سن صغيرة وانفصلت عن زوجها بعدها لتتزوّج منذ مدة قصيرة رجلاً من خارج الوسط الفني إلا أن هذا الزواج لم يدم سوى عدة أيام بعد رفض ذوي الزوج زواجه بامرأة مطلقة ليحدث الانفصال.

النجمة ديمة بياعة –وفقاً لمجلة نواعم” تزوجت في البداية بالنجم السوري تيم حسن لينفصلا وسط ضجة إعلامية أثارتها ديمة عن أن للنجمة نسرين طافش دوراً في حدوث الطلاق، لتتزوج ديمة بعدها بالشاب المغربي أحمد الحلو، بينما الفنانة مها المصري والدة ديمة كانت متزوجة بحازم بياعة وبعد انفصالها عنه تزوجت بالمخرج العراقي عدنان إبراهيم الذي تُوفي بجريمة قتل.

أما النجمة سلمى المصري شقيقة مها فتزوجت بالمخرج شكيب غنام و بعد وفاته تزوجت بالإعلامي مصطفى الآغا ثم انفصلا وهي غير متزوجة حالياً.

أما النجمة إمارات رزق فتزوجت لسنوات بالمخرج يوسف رزق لتنفصل عنه وهي حالياً متزوجة بالفنان حسام جنيد.

أما النجمة قمر خلف فقد تزوجت بالفنان مهند قطيش وانفصلا بعدها حيث تزوجت قمر بالنجم مهيار خضور وما زالا متزوجين حالياً.

النجمة الراحلة رندة مرعشلي تزوجت بالفنان طارق مرعشلي و لها ابنة وحيدة (هيا) وتعمل في مجال التمثيل و بعدها انفصلا وتزوجت رندة بالكوافير المعروف نورس عبود.

النجمة سوسن أرشيد تزوجت بداية بالممثل غزوان الصفدي ولكنهما انفصلا لتتزوج مكسيم خليل الذي كان متزوجاً بالفنانة يارا خليل.