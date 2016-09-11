قوات الحكومة الموازية في ليبيا تعلن سيطرتها على ميناءي نفط رئيسيين في الشرق

طرابلس - أ ف ب – أعلنت القوات الموالية للحكومة غير المعترف بها في ليبيا، انها سيطرت الاحد على ميناءي السدرة وراس لانوف الرئيسيين في الشرق اثر هجوم مباغت استهدف منطقة الهلال النفطي التي تتبع سلطة الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس.

وقال العقيد احمد المسماري، المتحدث باسم هذه القوات التي يقودها الفريق اول خليفة حفتر، “سيطرت قواتنا المسلحة الباسلة على بوابات أجدابيا وميناء السدرة والحي الصناعي والمنطقة السكنية وميناء راس لانوف”، مشيراً الى ان “الاشتباكات الآن على ميناء الزويتينة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء “وال” القريبة من الحكومة غير المعترف بها.