مودريتش يختار أفضل لاعب في العالم

لندن ـ أبدى الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، سعادته بعودة زميله بالفريق الملكي، كريستيانو رونالدو، عقب تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها خلال نهائي بطولة “يورو 2016″ مع المنتخب البرتغالي.

وكان رونالدو، شارك للمرة الأولى، أمس السبت مع ريال مدريد، أمام أوساسونا (5ـ2)، منذ إصابته في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية في 10 يوليو/تموز المقبل.

وقال مودريتش، في تصريحات لموقع “فور فور تو” مساء السبت: “عودة رونالدو، تعني الكثير له. هو لاعب عظيم. وجوده وقيادته للفريق خارج الملعب، مهم جدًا. أنا متأكد أنه مع كل لقاء يخوضه سيكون أقوى”.

وكان رونالدو، افتتح أهداف ريال مدريد، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله الويلزي جاريث بيل، في الدقيقة السادسة، فيما اختتم لوكا مودريتش أهداف الريال في الدقيقة (62).

وتابع مودريتش: “قدم رونالدو مباراة جيدة، وسجل اسمه في جدول الهدافين. في نظري رونالدو هو أفضل لاعب في العالم، على الرغم من أنني لا أحب أن أقارن، وعلينا أن نستمتع به، وكذلك بالأرجنتيني ليونيل ميسي”.

واختتم: “لدينا فريق مثير. في كل مركز لدينا لاعبين أو ثلاثة. نحن سعداء لذلك، وعلينا أن نواصل العمل بجد، وتحسين الأداء من مباراة لأخرى”.