مانشستر يونايتد يجهز مفاجأة لإبراهيموفيتش

لندن ـ كشفت تقارير صحافية إنجليزية، سعي إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتجديد عقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وانضم إبرا لصفوف الشياطين الحمر هذا الصيف، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد فقط، قابل للتجديد.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، فإن إدارة الشياطين الحمر، تفكر في تجديد تعاقد إبراهيموفيتش لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة اليونايتد فحصت الحالة البدنية لإبراهيموفيتش، وتبين أنه قادر على العطاء خلال السنوات المقبلة.

وقدم إبراهيموفيتش، بداية رائعة مع اليونايتد هذا الموسم حيث سجل 4 أهداف، خلال أول 4 لقاءات شارك بهم مع الفريق بالبريميرليج، هذا الموسم.