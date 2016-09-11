سكان: مقتل 21 مدنياً على الأقل في غارتين جويتين للتحالف باليمن

صنعاء - رويترز – قال سكان الأحد، إن 21 مدنياً على الأقل قتلوا في غارتين جويتين منفصلتين للتحالف الذي تقوده السعودية في شمال اليمن، أمس مع تصاعد حدة القتال قبل عيد الأضحى.

وقال السكان إن 15 مدنياً على الأقل قتلوا عندما استهدفت طائرات حربية عمالاً ينقبون عن المياه في منطقة بيت سعدان بمديرية أرحب إلى الشمال من صنعاء وأصيب 20 آخرون.

وأضاف السكان أن طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ظنت بالخطأ، فيما يبدو أن آلة الحفر منصة لإطلاق الصواريخ فقصفت الموقع وقتلت أربعة عمال. وشنت الطائرات غارة ثانية عندما هرع سكان القرية إلى الموقع مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 آخرين وإصابة 20.

ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم التحالف لطلب التعقيب. ويقول التحالف إنه لا يستهدف المدنيين.

وانهارت محادثات ترعاها الأمم المتحدة لمحاولة إنهاء القتال الشهر الماضي، واستأنفت حركة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح إطلاق قذائف على السعودية المجاورة.

وهجمات السبت هي الأحدث في سلسلة ضربات جوية أصابت مدارس ومستشفيات وأسواقاً ومنازل.

وقالت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى والمصابين في موقع التنقيب عن المياه، بلغ نحو 100 ونشرت صورا لجثث محترقة ومعدات مدمرة وأظهرت تسجيلات مصورة عمالاً يجمعون جثثاً مشوهة ويحملونها في بطاطين.

وفي هجوم ثان أمس السبت قال سكان إن ضربة جوية أصابت منزل الشيخ مقبول الحرملي وهو زعيم قبلي محلي في مديرية حيران بمحافظة حجة مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يربو على عشرة آلاف شخص لاقوا حتفهم في القتال وكثير منهم مدنيون.