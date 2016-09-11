مقتل 6 جنود في تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري بمحافظة أبين اليمنية

صنعاء - د ب أ – قُتل ستة جنود من الجيش الموالي للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجُرح آخرون الأحد، جراء تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري مستهدفاً تجمعاً لهم قرب مركز للشرطة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت تجمعاً لجنود من الجيش الموالي لهادي في مركز شرطة الوضيع، ما أسفر عن مقتل ستة وجرح آخرين، لم يتضح عددهم حتى الآن.

وأفادت المصادر بأن مواجهات محدودة اندلعت بين قوات الجيش ومسلحين، يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة عقب الانفجار مباشرة، دون أن تتضح ما إذا كانت خلفت قتلى وجرحى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يذكر أن عناصر تنظيم القاعدة كانت مسيطرة على عدة بلدات في محافظة أبين قبل أشهر.