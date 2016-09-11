بدعم من المقاتلات الروسية نظام الأسد يشن هجوماً على جبل الأكراد

هطاي – الأناضول – أطلقت قوات النظام السوري، الأحد، وبدعم من الطائرات الحربية الروسية، هجوماً برياً على منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية (غرب).

ووفقاً للمعلومات الواردة من مصادر محلية، فإن طائراتٍ حربية روسية، وأخرى تابعة للنظام، قصفت قرية “كباني” التابعة لسيطرة قوات المعارضة.

وأضافت المصادر، أن اشتباكات عنيفة نشبت في المنطقة، بعد تصدي قوات المعارضة لقوات النظام التي حاولت التقدم باتجاه مناطقها.

وكثفت قوات النظام اليوم، من قصفها للطرق الواصلة بين ريف محافظة إدلب وجبل التركمان (في ريف اللاذقية)، سعيًا منها لفصل تلك المناطق عن بعضها وقطع طرق الإمداد بين مناطق المعارضة.

ويأتي التصعيد العسكري، قبيل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار، حيز التنفيذ، والمقرر الليلة.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، توصله مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إلى اتفاق بشأن خطة لوقف إطلاق النار في سوريا، تبدأ اعتباراً من يوم غد، الموافق أول أيام عيد الأضحى.