إجراءات أمنية مشددة في العاصمة العراقية استعداداً لعيد الأضحى

بغداد - د ب أ – صرح مصدر أمني عراقي الأحد، بأنه جرى تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة كإجراء احترازي استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وخاصة بعد التفجيرات التي وقعت ببغداد مؤخراً.

وقال المصدر إن “القوات الأمنية قطعت شوارع بغداد الجديدة ومدينة الصدر وشارع الربيعي وشارع فلسطين في الجانب الشرقي من المدينة، بالإضافة إلى حي المنصور في الجانب الغربي”.

وأضاف أن “العاصمة بغداد تشهد إجراءات أمنية مشددة وانتشاراً كثيفاً للقوات الأمنية في الأسواق والمتنزهات والشوارع العامة على خلفية انفجاري مول النخيل في شارع فلسطين شرق بغداد يوم أمس الإول بالإضافة إلى إحباط هجوم انتحاري في منطقة العلاوي المزدحمة وسط بغداد مساء أمس وهو ما أسفر عن إصابة ثمانية من رجال الشرطة”.