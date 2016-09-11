يلدريم: شبكات الخيانة لن تنجح في المساس بوحدة الشعب التركي

أنقرة - الأناضول – قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، “إن شبكات الخيانة (لم يحددها) لن تتمكن إطلاقاً من المساس بوحدة الشعب التركي المتماسك كالجسد الوحد، عبر بذور الفتنة التي تنثرها بين صفوف المجتمع″.

جاء ذلك في رسالة مكتوبة، الأحد، وجهها للمواطنين الأتراك، هنأهم فيها بحلول عيد الأضحى المبارك غداً الإثنين، معرباً عن “تمنياته في أن يجلب هذا العيد الخير والسلام لتركيا والعالم الإسلامي والإنسانية جمعاء”.

وشدّد يلدريم على أن الشعب التركي “سيتحلى بالأخوة والعدل ضد الأطراف التي تسعى لتعميق نطاق الخلافات والتوترات في البلاد”، مضيفاً “نحن لن نتنازل إطلاقاً عن القيم المباركة التي تجعلنا أمة واحدة”.

وأضاف يلدريم “إن أكثر ما نتمناه اليوم هو وقف إراقة الدماء والدموع، وإنهاء العنف والكراهية في العالم الإسلامي في أقرب وقت، وإدراك الأعياد القادمة بشكل يناسب معانيها ومحتواها في أجواء من الأمن والسلام”.

وفي وقت سابق اليوم، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كلمة متلفزة هنأ خلالها “المسلمين في تركيا ومختلف أنحاء العالم، والإنسانية جمعاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن تمنياته في أن يجلب العيد الخير والسلام للجميع″.