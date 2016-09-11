مقتل 7 أشخاص في قصف جوي وأعمال عنف ببغداد والأنبار

العراق - الأناضول – قتل 7 أشخاص بينهم مسلحون من تنظيم “الدولة الاسلامية”، الأحد، في قصف جوي وتفجير عبوتين ناسفتين في العاصمة بغداد ومحافظة الأنبار غربي البلاد، بحسب مصادر أمنية.

وقال اللواء الركن قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة بالجيش العراقي، إن “طيران التحالف الدولي، دمر معمل تفخيخ لتنظيم داعش في مدينة القائم الحدودية العراقية مع سوريا غربي الأنبار”.

وتقود الولايات المتحدة، تحالفاً دولياً مكوناً من نحو 60 دولة، يشن غارات جوية على معاقل التنظيم في العراق وسوريا، كما يتولى جنود أمريكيون تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية لتعزيز قدرتها في الحرب ضد “الدولة”.

وأضاف المصدر، أن “طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية، استهدفت معمل تفخيخ العجلات (السيارات) وتجهيز الانتحاريين في منطقة أم الوز جنوبي مدينة القائم، غربي الرمادي، الحدودية العراقية مع سوريا”.

وأوضح المحمدي، أن “القصف أسفر عن تدمير معمل التفخيخ، وقتل 4 إرهابيين من تنظيم داعش داخل المعمل”.

وتابع “كما وجّه طيران التحالف ضربة جوية استهدفت أماكن يتواجد فيها إرهابي داعش بجزيرة البغدادي، شمالي ناحية البغدادي، غربي الرمادي، وأسفر القصف عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية”، دون ذكرعدد محدد للقتلى.

تجدر الإشارة أن مدينة القائم سيطر عليها تنظيم داعش في منتصف عام 2014، بعد انسحاب القوات العراقية منها دون قتال، فيما يفرض التنظيم الإقامة الجبرية على الاسر في المدينة ويمنع خروجهم منها.

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات تحرير نينوى التابعة للجيش (شمال)، اليوم تدمير معمل تفخيخ عجلات بقصف للتحالف الدولي جنوبي الموصل مركز المحافظة المذكورة، بحسب بيان.

وذكر البيان،أن “التحالف الدولي نفذ، اليوم، ضربة جوية استهدفت معملا لتفخيخ العجلات في قرية الواعي التابعة لناحية الشورة جنوبي الموصل، مما أسفر عن تدميره”.

وفي بغداد، قتل ثلاثة أشخاص أحدهم عنصر في “الحشد الشعبي” (مليشيات شيعية موالية للحكومة) في تفجير عبوتين ناسفتين بمنطقتين مختلفتين، بحسب مصدر أمني.

وقال العقيد في الشرطة، حامد المؤمن، إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور دورية للحشد الشعبي في قضاء أبو غريب غربي بغداد، ما أسفر عن مقتل عنصر بالحشد، وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وفي حادث منفصل، ذكر المؤمن أن مدنيين اثنين قتلا، بينما أصيب 7 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة ثانية على مقربة من سوق لبيع الماشية في قضاء المدائن جنوبي بغداد.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر تنظيم داعش بواسطة سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.

وتراجع نفوذ التنظيم الإرهابي في العراق بعد أن سيطر على ثلث مساحة البلاد قبل نحو عامين، نتيجة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الحكومية بمشاركة ميليشيات مسلحة موالية لها.

وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.