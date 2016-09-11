رئيس الوزراء الفرنسي يحذر : فرنسا تشهد “أقصى” مستويات التهديد الإرهابي

باريس - د ب أ – قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأحد، إن التهديد بحدوث هجوم إرهابي في فرنسا في أعلى مستوياته حاليا، وذلك عقب إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة بواسطة ثلاث سيدات أصبحن متطرفات .

وأضاف فالس لإذاعة أوروبا 1 أنه تم إلقاء القبض على 1350 شخصاً والتحقيق معهم لاتهامهم بالإرهاب في فرنسا ، في حين يشتبه بوجود صلة مباشرة بين 293 شخصاً ومنظمة إرهابية .

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على ثلاث سيدات الخميس الماضي ، واتهمتهن بالتخطيط لتفجير سيارة مملوءة بأسطوانات الغاز بالقرب من كاتدرائية نوتردام بوسط المدينة .

وقد تم توجيه اتهامات لإحدى السيدات السبت .

وأوضح فالس أنه يجرى التحقيق مع نحو 15 ألف شخص أصبحوا متطرفين .