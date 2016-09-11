حزب الله اللبناني يدعم اتفاق الهدنة في سوريا

بيروت - أ ف ب – أعلن حزب الله اللبناني الشيعي دعمه اتفاق الهدنة في سوريا، حيث يحارب مقاتلوه الى جانب قوات الرئيس السوري بشار الاسد.

وأفاد بيان نشرته قناة “المنار” في ساعة متأخرة من مساء السبت دون كشف مصدرها، ان “القائد الميداني للعمليات في سوريا اكد ان حلفاء سوريا يلتزمون بشكل كامل ودقيق بما تقرره القيادة السورية والحكومة والمرجعيات الأمنية والسياسية في موضوع الهدنة واحترام قراراتها وتنفيذها بالصورة المطلوبة”.

وكانت دمشق وافقت السبت على اتفاق الهدنة المبرم بين الولايات المتحدة وروسيا، ويرمي الى تشجيع خفض فوري لأعمال العنف واستئناف المفاوضات للتوصل الى عملية انتقالية سياسية في البلاد التي تشهد حرباً منذ 2011.

وشدد القائد الميداني على ان “الجيش العربي السوري وحلفاءه سوف يواصلون حربهم المفتوحة وبلا هوادة ضد الاٍرهاب التكفيري (داعش والنصرة) لعدم شمولهم باتفاقيات الهدنة”.

ووفقاً لتقديرات الخبراء يقاتل بين خمسة الى ثمانية آلاف عنصر من حزب الله في سوريا على عدة جبهات.

ويتلقى حزب الله مساعدة عسكرية ومالية من ايران، التي رحبت الاحد باتفاق الهدنة الذي يفترض ان يدخل حيز التنفيذ مساء الاثنين تزامناً مع عيد الاضحى.