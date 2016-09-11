بعد 15 عاما.. أمريكا تحيي ذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر

نيويورك- رويترز- يستعد الأمريكيون لإحياء الذكرى الخامسة عشر لهجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 الأحد بسرد أسماء الضحايا وقرع أجراس الكنائس وتقديم عرض بالأضواء في موقع البرجين المنهارين بمدينة نيويورك.

وسيتلو أقارب الضحايا أسماء 2983 قتيلا على خلفية عزف موسيقي خلال مراسم إحياء ذكرى الهجمات في ساحة 11 سبتمبر التذكارية بمنطقة مانهاتن السفلى على أن تتخلل المراسم ست دقائق من الصمت.

وترمز أربع دقائق من الست للتوقيت المحدد الذي اصطدمت فيه طائرات مختطفة بمركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالقرب من واشنطن وحقل في بنسلفانيا. والدقيقتان الأخريان تشيران إلى توقيت انهيار البرجين الشمالي والجنوبي لمركز التجارة العالمي.

وستقام المراسم بجوار حمامين للسباحة في المكان الذي كان يشغله البرجان بمشاركة حرس شرف من الشرطة ورجال الإطفاء.

وقتل أكثر من 340 من رجال الإطفاء و60 من رجال الشرطة صباح يوم الثلاثاء 11 سبتمبر أيلول 2001 في أسوأ هجوم على الأراضي الأمريكية منذ قصف ميناء بيرل هاربر عام 1941.

ولقي العديد منهم حتفه أثناء الركض على السلالم بحثا عن ضحايا ربما يكونوا محاصرين في الطوابق العليا للبرجين.

وفي خطابه الإذاعي الأسبوعي أمس السبت قال الرئيس باراك أوباما إنه كان أحد أكثر الأيام ظلمة في تاريخ الأمة لكنه في الوقت نفسه يبرز القيم الأساسية والمرونة التي يتحلى بها الشعب الأمريكي.

وقال “ما زالت أمريكا الأبطال الذين يهرولون في طريق الأذى .. الناس العاديون الذين تغلبوا على الخاطفين .. العائلات التي حولت الألم إلى أمل.”

وأضاف “ما زلنا أمريكا التي يرعى كل فرد فيها الآخر ويربطنا معتقد مشترك بأنني من أحافظ على أخي وأختي.”

ولن يتحدث أي مسؤول عام في مراسم إحياء الذكرى بنيويورك تماشيا مع تقليد بدأ في 2012. وسيفتح متحف 11-9 التذكاري الموجود في الساحة وتحفه الأشجار اليوم الأحد فقط لأقارب الضحايا.