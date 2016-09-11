وزير الخارجية الإيراني يتهم قادة السعودية بزعزعة أمن شعوب ودول المنطقة

طهران- د ب أ- اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قادة المملكة العربية السعودية بزعزعة أمن شعوب ودول المنطقة.

وقال ظريف الأحد إن “العناد والحماقة والتطرف والثروة الطائلة صنعت من النظام السعودي الحاكم نظاما قاسيا لا يعتمد على المنطق” متهما النظام السعودي “بصنع واحتضان ونشر الارهاب في المنطقة والعالم وزعزعة أمن شعوب ودول المنطقة من خلال احقاده وممارساته الشريرة وغير المنطقية”.

تأتي هذه التصريحات لظريف بمناسبة الذكرى الأولى لحادثة التدافع بين الحجيج في منى في موسم الحج في العام الماضي والتي راح ضحيتها مئات القتلى من الحجاج غالبيتهم من الإيرانيين الذين بلغ عددهم وفقا للبيانات الإيرانية 464 حاجا.

وقال ظريف إن “الجمهورية الاسلامية قد فقدت العام الماضي المئات من خيرة ابنائها في كارثة منى، من بينهم عدد من افضل كوادر وزارة الخارجية الايرانية”.