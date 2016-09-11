إيران تنفي مضايقة سفينة عسكرية أمريكية في مياه الخليج

طهران- أ ف ب- نفى مسؤول عسكري إيراني الأحد معلومات لواشنطن عن تعرض سفينة عسكرية أمريكية لمضايقات من زوارق إيرانية في مياه الخليج.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن الجنرال مسعود جزائري مساعد رئيس أركان القوات المسلحة قوله إن “الزوارق الايرانية (…) مدركة تماما للقوانين والقواعد الدولية وتصريحات (الولايات المتحدة) ليست فقط خاطئة بل تنم عن مخاوفهم من (…) الجنود الايرانيين”.

وكان البنتاغون ذكر الاسبوع الماضي ان “سبعة زوارق سريعة” ايرانية اقتربت في الرابع من ايلول/ سبتمبر من سفينة دوريات السواحل “يو اس اس فايربولت” الامريكية.

وقال متحدث باسم البنتاغون ان ثلاثة زوارق سريعة اقتربت وهي تشهر اسلحتها إلى مسافة تقل عن 500 متر من البارجة الامريكية ولم ترد على النداءات التي وجهتها باللاسلكي.

وتتهم الولايات المتحدة بانتظام إيران بتهديد سفن عسكرية امريكية في مياه الخليج الدولية.

لكن بحسب جزائري فان الاتهامات الأمريكية مبالغ فيها.واضاف “عندما تمر زوارق إيرانية امامهم على مسافة بضعة كيلومترات يؤكد الامريكيون انها اقتربت منهم مسافة كلم”.

وفي كانون الثاني/ يناير اعتقل الايرانيون لفترة قصيرة طاقمي سفينتي دورية امريكيتين بعد ان ضلتا الطريق ودخلتا المياه الايرانية.

وافرج عن البحارة الامريكيين ال10 بعد 24 ساعة.