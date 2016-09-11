خالد الفيصل: انخفاض عدد الحجاج غير النظاميين إلى 5 في المئة هذا العام

الرياض- د ب أ- كشف أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل انخفاض عدد الحجاج غير النظاميين هذا العام إلى 5% بعد ان كانوا حوالي 70% خلال الأعوام الماضية .

وقال الفيصل في تصريح صحفي الأحد إن “عدد الحجاج غير النظاميين هذا العام 5 في المئة فقط، فيما كان العام الماضي 9 في المئة والذي قبله 70 في المئة والخطة تسير لصفر بالمئة”.

ونوه إلى أن المملكة ترد على محاولات تشويه صورتها بالعمل والإنجاز والإتقان قائلا “نجاح الحج يسوء المغرضين ويفرح الأصدقاء”، مؤكدا أن الأعوام القادمة ستشهد المزيد من الخدمات والإنجازات الجديدة بأساليب جديدة.

وذكر أمير منطقة مكة المكرمة أن هناك انسيابية غير مسبوقة لصعود الحجاج لمنى ثم لعرفات ومكوثهم فيها بكل يسر وسهولة وطمأنينة .

وأكد أن السوار الإلكتروني ضمن المخطط الشامل لتحويل مكة والمشاعر المقدسة إلى مدينة ذكية، مشيراً إلى أن هناك خطط لتحويل الحج لأسلوب تقني إلكتروني يشمل النقل والسكن وكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن وسكان المنطقة .