مقتل 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال وامرأتان جراء قصف روسي بالقنابل العنقودية على حلب

حلب- الأناضول- لقى 10 مدنيين حتفهم وأُصيب 18 آخرون، الأحد، جراء قصف بالقنابل العنقودية شنّته مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي على مدينة حلب، شمالي سوريا.

وقال نجيب الأنصاري، وهو مسؤول في الدفاع المدني في حلب، للأناضول، إن مقاتلة روسية استهدفت بالقنابل العنقودية مباني سكنية في حي الصالحية الخاضع لسيطرة المعارضة السورية في حلب.

وأشار الأنصاري إلى أن القصف أسفر عن مقتل 10 مدنيين، بينهم سبعة أطفال وامرأتان، وإصابة 18 آخرين (لم تتضح بعد طبيعة إصاباتهم)، وأن فرق الدفاع المدني بإمكاناته المحدودة تجري عمليات البحث والإنقاذ في المكان.

وأضاف أن مقاتلات النظام السوري وسلاح الجو الروسي تواصل استهدافها للمدنيين في يوم العرفة، وتقصف المناطق السكنية والأسواق في حلب ومحيطها منذ يومين.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري توصله مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إلى اتفاق بشأن خطة لوقف إطلاق النار في سوريا، تبدأ اعتباراً من غد الاثنين الموافق أول أيام عيد الأضحى.

واستهدفت مقاتلات النظام السوري السبت، مناطق سكنية وأسواقًا في مدينتي حلب وإدلب (شمال)؛ ما أدى إلى مقتل 52 شخصًا على الأقل وإصابة 114 آخرين.