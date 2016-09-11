أوباما في ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر: تنوعنا أكبر مصادر قوتنا

واشنطن- أ ف ب- دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأمريكيين الاحد في الذكرى الـ15 لاعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر الى قبول التنوع في البلاد وعدم السماح لـ”الارهابيين” بتقسيمها.

وقال في مراسم الذكرى في مبنى البنتاغون الذي شكل أحد اهداف الاعتداءات التي خلفت نحو ثلاثة الاف قتيل إن “القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية يعلمان بانهما لن يستطيعا ابدا الحاق هزيمة بأمة قوية مثل أمريكا، في وقت يحاولان ممارسة الارهاب املا بان يدفعنا الخوف الى ان نقف الواحد في وجه الاخر”.

واضاف “لهذا السبب، من المهم اليوم أن نجدد تأكيد من نحن بوصفنا امة (…) لاننا نعلم بان تنوعنا ليس ضعفا، انه وسيبقى على الدوام احد اكبر مصادر قوتنا”.

وفي اشارة غير مباشرة إلى اقتراحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب المثيرة للجدل، ذكر اوباما بان اناسا “جاؤوا من كل اصقاع العالم، من كل الالوان، من كل الديانات” صنعوا من أمريكا ما هي عليه اليوم.

وندد الرئيس الامريكي مرارا وبشدة بخطاب المرشح الجمهوري إلى البيت الابيض. وعلى اثر حادث اطلاق النار في سان برناردينو بكاليفورنيا في كانون الاول/ ديسمبر الماضي، اقترح ترامب ان يمنع المسلمون موقتا من دخول الاراضي الامريكية.

واعتبر اوباما انه منذ اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر 2001 فان “التهديد تطور”.

وتابع متطرقا إلى اعتداءات بوسطن وسان برناردينو واورلاندو ان “الارهابيين يحاولون غالبا تنفيذ هجمات على نطاق ضيق لكنها تبقى دامية”.

وفي الساعة 8,46 (12,46 ت غ) حين اصطدمت اول طائرة مدنية مخطوفة بأحد برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، التزم الرئيس الامريكي أمام الكاميرات دقيقة صمت في المكتب البيضوي.