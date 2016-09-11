هذا هو سرّ إنهاء “ام بي سي” برنامج من سيربح المليون

دبي ـ عزا كثير من المطلعين والمتابعين السبب في إنهاء برنامج المسابقات “من سيربح المليون”، إلى وجود خلافات بين مقدم البرنامج جورج قرداحي وبعض المتنفذين في قناة “ام بي سي” التي كان يعرض عليها البرنامج.

وانتهى البرنامج فجأة رغم نجاحه المنقطع النظير، والنفع الكبير الذي عاد على القناة من حيث مشاهدات الجمهور والربح، حتى أن كثيراً من ألعاب الحاسوب وتطبيقات الهواتف الشهيرة تحمل اسمه تقليداً له.

تجدر الاشارة إلى أن برنامج “من سيربح المليون” كان من أنجح برامج المسابقات العربية بفكرة مستوحاة من برنامج أجنبي.

ويقدم الإعلامي جورج قرداحي برنامج “المسامح كريم”، على إحدى القنوات المصرية، حيث تدور فكرة البرنامج حول قيم التسامح والحب، وتسوية الخلافات الاجتماعية التي تنشأ بين أفراد الأسرة والأصدقاء.