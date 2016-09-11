متشرد فرنسي يحصل على عمل بفضل “فيسبوك”

باريس ـ حصل متشرد فرنسي على عمل بفضل “فيسبوك”، بعد أن نشرت سيدة صورته وهو يحمل لافتة كتب عليها “طلب عمل”.

وحمل داني المتشرد في شوارع مدينة بايون الفرنسية لافتة من الورق المقوى كتب عليها “طلب عمل” وجلس على الرصيف، لتصوره سيدة من المارة وتنشر الصورة على فيسبوك، ليتم تداول الصورة نحو 102 ألف مرة، ويعجب بها 38 ألف مرة، لتكون النتيجة هي حصول داني على عمل بعد 3 أيام.

وكانت اللافتة تحمل مؤهلات مشجعة، حيث كتب داني في طلبه: “من فضلكم ساعدوني فأنا بدون مأوى، أتحدث 5 لغات وكهربائي، وأبحث عن عمل، في الترجمة (للسياح)، أو الكهرباء و الطلاء و التنجيد و البستنة، عقد عمل ولو ليوم واحد، من فضلكم وظفوني”.

واستدعت جمعية (le GEIQ BTP Landes Côte Basque, )، المكونة من عدد من المشغلين، وتساهم في تأهيل الأيدي العاملة وتشغيلها، داني لحضور مقابلة عمل.

وصرحت مديرة الجمعية جيزلين ليسكا لموقع “هافينتون بوست” قائلة: “انتظرناه في محطة بايون على الساعة الثامنة، إنه فعلا شخص جيد، وغير مدمن للكحول، هيئته نظيفة، مثير للاهتمام، يمكنه العمل من الآن ، إذا تمت الأمور كما يجب سيوقع عقد عمل محدودا لمدة أسبوع، ويبدأ يوم الاثنين”.

وصرح العامل الجديد أن عقدا لأسبوع هو أفضل من لا شيء، وأضاف أنه أصبح أكثر إلحاحا في البحث بعد نشر صورته، كما أنه اتصل بكل مؤسسات الإسكان المعروفة، ويتوقع جوابا ايجابيا منها.