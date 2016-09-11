تخلوا عن صديقهم المصاب بجبال روسيا حتى لا تضيع عليهم تذاكر السفر

موسكو ـ يبدو أن مقولة “اختر الرفيق قبل الطريق” تنطبق تماما على مصير هذا المواطن الروسي، فقد تخلت مجموعة من المواطنين السياح من موسكو عن زميلهم الجريح وسط الجبال وحيدا يلقى مصيره، وفضلوا بدلا من ذلك اللحاق بالطائرة حتى لا تضيع عليهم تذاكر السفر.

وكانت المجموعة تمضي عطلتها في حديقة “يرجاكي” الوطنية بمنطقة “كراسنويارسك”، عندما أصيب السائح البائس /30 عاما/ بتمزق في الأربطة في ساقه ولم يتمكن من السير بمفرده وسط التضاريس الجبلية، ولكن أصدقاءه لم يرغبوا في التضحية بتذاكر العودة وقرروا هجر الرجل المصاب في المنطقة الجبلية لعدم خسارة تذاكر السفر الخاصة بهم التي كانوا قد اشتروها مقدما.

وذكرت صحيفة “برافدا” الروسية أن والدة الشاب المنكوب اتصلت بخدمات الطواريء في اليوم التالي، وعثر المسعفون على الرجل وسط الجبال، ونقلوه إلى أقرب نقطة إسعاف حيث تلقى كل المساعدات الضرورية