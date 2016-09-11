كلينتون تصاب بالاعياء وتغادر مراسم ذكرى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر





نيويورك ـ أ ف ب ـ اصيبت مرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة الاميركية هيلاري كلينتون بالاعياء الاحد اثناء مراسم ذكرى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر ما اضطرها الى مغادرة المكان، بحسب ما اورد الاعلام الاميركي.

وجاء في بيان لحملتها نقلته شبكتا “سي ان ان” و “ام اس ان بي سي” ان كلينتون “شعرت بارتفاع حرارتها” فغادرت متوجهة الى شقة ابنتها شيلسي حيث “تشعر بتحسن كبير”.

وذكر تلفزيون فوكس نيوز نقلا عن مصادر في الشرطة ان “الاعياء” بدا على كلينتون اثناء ركوبها حافلة صغيرة لمغادرة مكان المراسم.