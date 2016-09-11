تظاهرات حاشدة مؤيدة لانفصال كاتالونيا عن اسبانيا

برشلونة ـ أ ف ب ـ احتشد مئات الاف الكاتالونيين في مدينة برشلونة واربع مدن اخرى الاحد للمطالبة بانفصال الاقليم عن اسبانيا، فيما يحاول الزعماء المؤيدون للاستقرار تسوية الخلافات حول خطة الانفصال.

وشارك اكثر من 340 الف شخص في التظاهرات التي تزامنت مع اليوم الوطني لكاتالونيا الذي يحيي ذكرى غزو الملك الاسباني فيليب الخامس لبرشلونة في 1714 بعد حصار استمر 13 شهرا ما ادى الى خسارة كاتالونيا للحكم الذاتي.

وقال رئيس حكومة كاتالونيا كارلس بويغدمونت في لقاء مع الصحافيين الاجانب ان ذكرى الغزو هذا العام مهمة لانه يجب “اتخاذ قرارات مهمة” تتعلق بمستقبل كاتالونيا في الاشهر المقبلة.

ويحاول انفصاليو كاتالونيا منذ سنوات انتزاع موافقة حكومة اسبانيا المركزية على اجراء استفتاء على الاستقلال اسوة بما جرى في اسكتلندا للانفصال عن بريطانيا في 2014.

وعقب فوزها بالغالبية في برلمان كاتالونيا الاقليمي لاول مرة في تاريخها العام الماضي، غيرت الاحزاب الانفصالية تكتيكاتها ووافقت على خطة للحصول على الاستقلال.

الا ان الخطة تعثرت في حزيران/يونيو عندما فقدت حكومة الائتلاف بزعامة بويغدمونت تأييد حزب صغير متشدد بشان الاستقلال، ما ادى الى خسارتها الغالبية في البرلمان.