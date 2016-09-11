رئيس روسيا البيضاء: أمريكا ليست مستعدة بعد لانتخاب امرأة للرئاسة

مينسك- رويترز- قال ألكسندر لوكاشينكو، رئيس روسيا البيضاء يوم الأحد إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لانتخاب امرأة لمنصب الرئاسة، وذلك فيما توجّه ناخبو بلاده للتصويت في انتخابات برلمانية.

وأضاف للصحفيين بعدما أدلى بصوته في العاصمة مينسك “يبدو لي أن المجتمع الأمريكي ليس مستعداً بعد لانتخاب امرأة (رئيسة) حتى إن كانت (المرشحة الديمقراطية) هيلاري كلينتون التي تتمتع بخبرة كبيرة. وليس من المرجح أن تظهر في المستقبل القريب مرشحة أخرى بمثل هذه الخبرة”.

ومن المتوقع أن يحتفظ النواب الموالون للوكاشينكو بمقاعدهم في الانتخابات، لكن تخفيف القيود على مرشحي المعارضة قد يساعد الجمهورية السوفيتية السابقة على تحسين علاقاتها بالغرب.

ولم تفز المعارضة بأي مقعد في برلمان روسيا البيضاء منذ 1996، ولا يتوقع أن تفوز بأي مقعد في هذه الانتخابات، لكن البلاد استجابت لمطالب الغرب بمزيد من الشفافية فجعلت تسجيل مرشحي المعارضة أسهل.

وسيسمح لمراقبين من الخارج بمراقبة فرز الأصوات.

وتحسنت العلاقات بين مينسك والغرب منذ أن أجرت روسيا البيضاء انتخابات رئاسية سلمية في أكتوبر تشرين الأول.