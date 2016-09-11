هولاند ينتقد الرد الأميركي على اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر





باريس- أ ف ب- وجّه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي تواجه بلاده تهديدات جهادية، تحية إلى ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، لكنه اعتبر أن الرد الأميركي آنذاك عبر التدخل في العراق ساهم في زيادة التهديد الإرهابي.

وكتب هولاند الأحد على موقع فيسبوك “نعم، في ذلك اليوم، كنا جميعا أميركيين”.

وتدارك “ولكن، هل أدركنا بشكل كاف أننا كنا جميعاً معنيين، وأننا كنا نواجه إرهاباً من طبيعة أخرى لم يسبق أن شهدها العالم؟”.

واعتبر هولاند أن “ردود الإدارة الأميركية على هذه الهجمات التي خطط لها من الداخل ونفذت في شكل منهجي، أدت إلى توسيع مجال التهديد بدل القضاء عليه، وخصوصاً في العراق”، في إشارة إلى التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في البلد المذكور وأدى إلى الإطاحة بصدام حسين.

وأضاف هولاند، الذي أعلن حال الطوارىء بعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس (130 قتيلاً)، “وإذا كانت فرنسا، مع (الرئيس الفرنسي آنذاك) جاك شيراك، قد رفضت مشروع المشاركة في التدخل (في العراق) حتى أنها ندّدت به، فإن ذلك لم يجنّبها أن تكون ضحية تداعيات الفوضى التي نجمت عن ذلك”.

ورأى أن “هناك تواريخ وأفعالاً في التاريخ تطبع تغييراً للعالم بمقدار (ما تطبع) تغييراً للقرن”.

ووصف 11 أيلول/سبتمبر 2001 بانه “يوم كارثي قتل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن وشانكسفيل، في هجمات هدفت عبر حجمها وأهدافها إلى نشر الرعب في أميركا”.

وأكد أن “11 أيلول/سبتمبر (…) يعود في كل مرة يقع اعتداء دام في العالم بوصفه تكراراً للشر وإعادة إنتاج للرعب”.