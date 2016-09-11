سياسي ألماني من أقصى اليسار يعترف بتهريب لاجئ إلى داخل ألمانيا

هانوفر- د ب أ- أكد عضو بالبرلمان الألماني عن الحزب اليساري الألماني لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” اليوم الأحد أنه هرّب لاجئاً أفريقياً من إيطاليا إلى ألمانيا.

وأكد ديتر ديم صحة تقرير نشر في نسخة اليوم من صحيفة بيلد الشعبية. وقال لـ “د ب أ” إنه لا يرغب في الإدلاء بتفاصيل أخرى لحماية الصبي اللاجئ.

وأفادت صحيفة “بيلد” بأن ديم اصطحب الصبي إلى منزله الصيفي المطلّ على بحيرة ماجيوري لعدة أيام قبل أن يقلّه بالسيارة عبر سويسرا إلى ألمانيا، حيث سلّمه إلى موظفي استقبال اللاجئين.

ونقلت صحيفة “بيلد” عن ديم قوله إن الصبي، الذي كان يريد أن يلتحق بأبيه، لم يكن مسجلاً لدى مسؤولي الهجرة على الحدود.

ورغم حقيقة أن تهريب اللاجئين إلى داخل البلاد غير مشروع، لم يبد ديم أي ندم، وقال: “أشعر بارتياح”.