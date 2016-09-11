“الدولة الإسلامية” يعدم 8 مدنيين إغراقاً في المياه وسط الموصل

نينوى- د ب أ- أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الأحد، بأن تنظيم “الدولة الإسلامية” أعدم ثمانية مدنيين إغراقاً في المياه وسط مدينة الموصل.

وقال المصدر، في حديث لقناة “السومرية نيوز″ الإخبارية، إن “عناصر تنظيم داعش قاموا، مساء اليوم، بإعدام ثمانية مدنيين عبر وضعهم داخل أقفاص حديدية وإغراقهم في حوض مياه في منطقة الدواسة وسط مدينة الموصل بتهمة التخابر مع القوات الحكومية والبيشمركة”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “التنظيم قام بتصوير عملية الإعدام بعد صدور الحكم عليهم مما تسمى المحكمة الشرعية في ولاية نينوى”.

يشار إلى أن تنظيم “الدولة الإسلامية” أقدم منذ سيطرته على مدينة الموصل، في حزيران/يونيو 2014، على إعدام الآلاف من أبناء المدينة بتهم ومزاعم مختلفة، أبرزها التعاون مع القوات الأمنية والحكومة.