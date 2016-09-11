ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على الحكم الهندي لكشمير إلى 78

سريناغار- الأناضول- ارتفع عدد قتلى المتظاهرين المطالبين باستقلال الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، والمعروف باسم “ولاية جامو وكشمير”، على يد قوات الأمن الهندية إلى 78 منذ الثامن من يوليو/تموز الماضي.

وتوفي اليوم الأحد في مستشفى “جامو وكشمير” الشاب جاويد أحمد (23 عاماً) متأثراً بجراح أصيب بها إثر إطلاق قوات الأمن الهندية النار على المحتجين، في 5 أغسطس/آب الماضي، حسب مصادر طبية في الولاية.

وأضافت المصادر أن 4 من المحتجين المطالبين باستقلال ولاية “جامو وكشمير”، لقوا حتفهم أيضاً، اليوم، جراء اشتباكات اندلعت مع الجيش الهندي في أماكن متفرقة من الولاية.

وبهذا العدد الإضافي من الضحايا، يرفع عدد القتلي من المتظاهرين على يد قوات الأمن الهندية منذ يوليو/تموز الماضي إلى 78 قتيلاً.

وقتل برهان واني، زعيم “حزب المجاهدين”، الذي يطالب باستقلال جامو وكشمير، في مواجهات مع قوات الأمن الهندية في 8 يوليو/تموز الماضي.

وأدى مقتله إلى اندلاع احتجاجات واسعة ضد الحكم الهندي في “جامو وكشمير” لا تزال مستمرة حتى اليوم، بينما فرضت السلطات حظراً للتجول “لأجل غير مسمى”، فى معظم مدن وقرى الولاية.

ويخضع إقليم كشمير، ذو الأغلبية المسلمة، لسيطرة الهند وباكستان؛ حيث يسمى الجزء الخاضع للسيطرة الهندية بـ”جامو وكشمير”، بينما يسمى الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية بـ”آزاد كشمير”.

وتدّعي كل من نيوديلهي وإسلام آباد الحق في السيطرة على الإقليم بأكمله.

وخاض البلدان (باكستان والهند)، 3 حروب أعوام 1948، و1965، و1971 من أجل السيطرة عليه بعد أن نالتا استقلالهما من بريطانيا عام 1947.

وتتهم الهند إسلام آباد بتسليح وتدريب انفصاليي كشمير، الذين يقاتلون من أجل الاستقلال أو الاندماج مع باكستان منذ عام 1989، إلا أن الأخيرة تنفي ذلك وتقول إنها تقتصر على تقديم الدعم المعنوي والسياسي للكشميريين.