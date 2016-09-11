حركة “أحرار الشام” السورية المعارضة ترفض اتفاق الهدنة الروسي-الأميركي





بيروت- أ ف ب- أعلنت حركة “أحرار الشام” الإسلامية، إحدى أبرز فصائل المعارضة السورية، الأحد رفضها الاتفاق الأميركي الروسي لوقف إطلاق النار في سوريا، والذي يفترض أن يدخل حيّز التنفيذ مساء الاثنين، معتبرة أنه “يسهم في تثبيت النظام” و”زيادة معاناة” السوريين.

وهذا أول فصيل معارض يعلن رسمياً رفضه للاتفاق الذي توصل إليه الأميركيون والروس في جنيف هذا الأسبوع، في حين أن بقية فصائل المعارضة السورية، سواء منها الإسلامية أو غير الإسلامية أو حتى المعارضة السياسية، لم تعلن حتى الآن عن موقف رسمي من هذا الاتفاق.