﻿مصر: أسعار اللحوم تشتعل في العيد مع غياب الرقابة ومنافذ الجيش فشلت في توفير كميات كافية بسعر مخفض

القاهرة ـ «القدس العربي»: في ظل عيد الأضحى المبارك، يشهد سوق اللحوم في مصر ارتفاعا ملحوظا في الأسعار هذا العام نتيجة الارتفاع المتواصل لسعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى انتشار حالة القلق والخوف بين المواطنين من زيادة أسعار اللحوم، ليتساءلوا: «إلى أين يصل سعر كيلو اللحمة، خاصة وأن أسعارها تخطت في الأيام العادية حاجز الـ 90 جنيهًا للكيلو الواحد؟!».

فيما شهدت أسعار الأضاحي في الأسواق ارتفاعا كبيرا هذا العام، ويرجع السبب في ذلك أن معظم المزارعين يقومون باستيراد العلف من الخارج الذي يعد هو الأساس في تربية الماشية في مصر.

ويصل سعر الخروف وزن 50 كيلوغراماً من 2 إلى 3 آلاف جنيه، والخروف وزن 80 كيلوغراماً من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه، وارتفع سعر الماعز وزن 40 كيلوغراماً من 1500 إلى ألفي جنيه، ووزن 30 كيلوغراماً ارتفع من ألف إلى 1700 جنيه، كما ارتفع سعر العجل الجاموسي وزن 300 كيلوغرام من 8 إلى 10 آلاف جنيه، ووزن 500 كيلوغرام ارتفع من 12 إلى 15 ألف جنيه، وارتفع سعر العجل البقري وزن 300 كيلوغرام من 11 إلى 13 ألف جنيه، والعجل البقري وزن 500 كيلوغرام من 16 إلى 20 ألف جنيه، ويأتي سعر كيلو اللحوم البلدية لدى الجزاريين ليتراوح ما بين 80 و125 جنيها حسب القطعية، وكيلو اللحوم الضأن وصل إلى 90 جنيها والبتلو ما بين 135و 145 جنيها للكيلو الواحد، والجملي وصل سعر الكيلو إلى 70 جنيها بدلا من 60 جنيها، واللحوم الحية تراوح سعر الكيلو ما بين 38 و42 جنيها، كما ارتفعت اسعار اللحوم المستوردة ليصل سعر كيلو اللحوم السوداني 60 جنيها بدلا من 45 جنيها والبرازيلي والاسترالي يتراوح ما بين 53 و57 جنيها، بينما سجلت أسعار الكندوز ما بين 80 و85 جنيها للكيلو وسعر كيلو الكبدة تراوح بين 80 و 90 جنيها للكيلو.

وعن أسعار اللحوم وتوافرها في منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة، وصل سعر كيلو الحم الكندوز البتلو والموزة إلى 58 جنيه ويصل سعر كيلو اللحم الضاني إلى 70 جنيه وعن اللحم المفروم يصل سعر الكيلو إلى 58 جنيها، ويتم بيع اللحوم في تلك المنافذ بكميات محدودة حتى نفدت مما اضطر الأهالي إلى التوجه للمجازر والأسواق الخارجية لشرائها ولكن بأسعار مرتفعة.

وعلى جانب آخر، تصاعدت الشكاوى بين المواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام وسط غياب تام من الرقابة على الأسواق، مما دفع العديد من الأهالي إلى اتهام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتقصير في فرض الرقابة على الأسواق، مما شجع التجار على رفع الأسعار، الوضع الذي ترتب عليه تجديد حملات مقاطعة اللحوم ومنها حملة «بلاها لحمة» مرة أخرى حتى تنخفض أسعار اللحوم.

ومن جانبه، قال محمد شرف، رئيس شعبة اللحوم في الغرفة التجارية في القاهرة، خلال لقائه ببرنامج «تلت التلاتة» عبر فضائية «أون تي في»، «إن أسعار اللحم البلدي ارتفعت بنسبة 5٪ خلال هذه الأيام، واللحوم البلدي خارج السيطرة الحكومية نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف بعد زيادة الدولار بالسوق السوداء»، لافتا إلى أن أسعار اللحوم البلدي ستواصل الارتفاع قرب عيد الاضحى بالنسبة نفسها لزيادة الطلب واتجاه المواطنين إلى التخزين تحسبا لرفع الأسعار.

وأكد «إن أسعار اللحوم في ارتفاع مستمر»، مرجعا السبب في ذلك إلى الارتفاع المستمر في سعر الدولار أمام الجنيه.

وأضاف شرف «أن الأعلاف ترتبط سعرها بالأسعار العالمية وهي الدولار، حيث أنها ترتفع مع ارتفاع سعره»، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللحوم يتراوح الآن بين 80 إلى 90 جنيها، موضحا أن نسبة الارتفاع في أسعار اللحوم وصل إلى 10٪.

وقال وائل عباس، معاون وزير التموين، «إن نسبة الاستهلاك والإنفاق على اللحوم خلال فترة عيد الأضحى تعادل ثلاثة أضعاف استهلاكها خلال الأوقات العادية من العام».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، « أن وزارة التموين تهتم برصد كميات اللحوم المذبوحة فقط»، مشيرًا إلى صعوبة تحديد أرقام محددة لنسب الإنفاق على اللحوم، في ظل طرح وزارة الزراعة والقطاع الخاص لكميات كبيرة من اللحوم الحية.

وأوضح، «أن وزارة التموين تتعامل مع اللحوم بمبدأ إتاحة لكافة المواطنين، والعمل على زيادة الكميات المعروضة منها حتى تكون في متناول أيدي كافة المواطنين».

وأكد، «أن الوزارة تعاقدت مع عدة دول في مقدمتها السودان؛ لتوفير كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق بسعر يتراوح بين 50 و60 جنيها للكيلو»، مضيفًا أن مطلب إلغاء شراء المواطنين للأضاحي هو أمر فقهي من الأساس يحكم فيه العلماء.

وفي السياق نفسه، تعهدت الحكومة المصرية بتوفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تكثيف إجراءات المراقبة والمتابعة المستمرة على الأسواق من جانب الأجهزة الرقابية، لضمان إحكام السيطرة والرقابة عليها.

وأكد في بيان له « على أهمية التحرك في محاور عدة لضمان تخفيض الأسعار، في مقدمتها العمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة في المناطق الأكثر احتياجا في محافظات الصعيد والدلتا».