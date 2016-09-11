﻿فضيحة فواتير الغداء لرئيس مصلحة الضرائب في مصر تفجّر غضب العاملين

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت فاتورة غداء عبد المنعم مطر، رئيس مصلحه الضرائب العامة، ومدير مكتبه، غضب العاملين في المصلحة، خاصة بعدما تم تداولها فيما بينهم، فقد كشفت فاتورة أن رئيس مصلحة الضرائب ومدير مكتبه يتناولان يومياً الغداء على حساب المصلحة بـ15 ألف جنيه شهريا، حيث تم التعاقد مع أحد المطاعم الشهيرة لتوريد الغداء اليومي لهما.

وقال محمد إبراهيم، رئيس مأمورية ضرائب حلمية الزيتون، في تصريحات صحافية، «إن ما يفعله رئيس مصلحة الضرائب من إسراف في فواتير الطعام على نفقة المصلحة يدل على مدى عدم المسؤولية والإحساس بهموم واحتياجات الموظفين والعاملين في الضرائب»، مؤكدا أن العاملين في الضرائب تم صرف مكافأة لهم لا تتعدى 190 جنيها كبند منحة عيد الأضحى المبارك، أي لا تكفي لشراء 2 كيلو لحمة، ورئيس المصلحة يتناول وجبه غداء بثلث مرتباتنا».

وقد أشار إلى «أن الكارثة الحقيقية تكمن في أن اليوم الذي وردت فاتورة الغداء الملوكي لرئيس المصلحة الذي يأكل فيها بط وأرز بسمتي وخضراوات وأرز بلبن، هو العاشر من اغسطس الذي نظم فيه العاملون بمصلحة الضرائب وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم، فأين إحساس رئيس مصلحة الضرائب بالعاملين.. فهو يجلس في التكييف أمام البط، والعاملون يحترقون ويهتفون تحت لهيب الشمس أمام تواجد أجهزة الأمن».

وقالت ماجدة إبراهيم، عضو النقابة العامة للعاملين في مصلحة الضرائب، في تصريح لها، «إنها فوجئت بفاتورة غداء رئيس المصلحة بهذه المغالاة».

ووصفت أن ما حدث من رئيس المصلحة كمثل رب الأسرة الذي يستمتع بمتاع الحياة ويحرم أبناءه.

كما أعربت عضو النقابة عن أسفها لما فعله رئيس المصلحة الذي كانت تنتظر منه مساندة الموظفين في الحصول على حقهم.

وأكدت أن رئيس مصلحه الضرائب كان دوما يقول للعاملين «أنتم أحسن من غيركم وأحمدو ربنا أنكم بتقبضوا مرتباتكم»، وهو يأكل في الشهر بمرتب عشر موظفين.