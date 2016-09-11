﻿انزعاج مصري من استمرار الانتقادات السعودية رغم تراجع الأزهر عن إعلان مؤتمر الشيشان بشأن «تعريف أهل السنة والجماعة»

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعربت وسائل إعلامية مصرية عن انزعاجها من استمرار انتقادات إعلامية سعودية ضد مصر تعقيبا على مؤتمر عقد في الشيشان مؤخرا حول تعريف «أهل السنة والجماعة»، الذي افتتحه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وعقد في العاصمة غروزني، وانكر احتساب المبدأ الوهابي السعودي باعتباره جزءا من السلفية السنية، وذلك رغم تراجع الأزهر قبل عدة أيام عن بعض ما جاء في المؤتمر.

وكان إعلامي سعودي يعتقد انه مقرب من الحكومة قال ان تصريحات غاضبة منسوبة إلى محمد آل الشيخ أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب زعيم التيار الوهابي السعودي دعا فيها إلى التخلي عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل حالة رأي عام في السعودية.

ودعا الكاتب السعودي محمد آل الشيخ إلى ترك الرئيس السيسي «ليواجه مصيره». وقال آل الشيخ في تغريدات على تويتر إن «مشاركة شيخ الأزهر في مؤتمر غروزني الذي أقصى المملكة من مسمى أهل السنة يحتم علينا تغيير تعاملنا مع مصر، فوطننا أهم ولتذهب مصر السيسي إلى الخراب».

كما انتقد المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، توصيات مؤتمر الشيشان.

وقال: إن «ما حدث في مؤتمر الشيشان من تقسيم لأهل السنة والجماعة تحت مسمى «الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد، وأهل المذاهب الأربعة في الفقه، وأهل التصوف الصافي علماً وأخلاقاً وتزكيةً»، مغالطات وتقسيم سيئ ومحاولات لتشويه الإسلام وشقّ صف المسلمين».

وأضاف: إننا يجب أن نرد عليهم بالحكمة لا أن نمزق الجماعة، موضحاً «لا يجب أن نُقسم أهل السنة والجماعة بالأهواء، فابن باز – رحمه الله- كان يأخذ من كل فصيل صوابه ويرد على كل منهم خطأه، فرحمه الله قال: إن أهل السنة والجماعة، هم الذين يتمسكون بالحق واجتمعوا عليه».

وزاد أن «المتصوفة يعطون الكثير مما يعطونه أكثر للعبادة والزهد؛ ما جعل البعض منهم يصل إلى «السفَه» ويقول إن الله في كل مكان حتى في جسم الإنسان».

(ممنوع الرد على السعودية)

وقال إعلامي مصري لـ»القدس العربي» ان ثمة تعليمات واضحة صدرت لوسائل الإعلام المصرية بعدم الرد على انتقادات أي إعلاميين سعوديين حرصا على مصلحة البلاد، والاكتفاء بالتذكير بتصريحات السفير السعودي في القاهرة التي اكد فيها ان آراء الإعلاميين المنتقدين لمصر لا تمثل موقف الحكومة السعودية». وأضاف المصدر «لا شك ان القاهرة مستاءة من حملة التصريحات المستمرة ضدها رغم تراجع الأزهر الواضح عن بيان مؤتمر الشيشان، ولكن لن تعتذر طبعا عن المشاركة في المؤتمر، او حقيقة ان أهل السنة الحقيقيين يمثلهم الأزهر الشريف باعتباره المرجعية الساحقة للمسلمين في العالم، وليس أي طرف آخر».

يذكر ان المؤتمر شارك فيه وفد مصري رفيع برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ الدكتور شوقي علام مفتي مصر، وعلي جمعة المقرب للرئاسة، وأسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية.

ولم يعلنوا أثناء المؤتمر معارضتهم وصف أهل السنة والجماعة بأنهم هم «الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد وهم أهل المذاهب الأربعة في الفقه وأهل التصوف»، في حين تجاهلوا إضافة «أهل الحديث».

من جهة أخرى برّر المركز الإعلامي فd الأزهر كلمة الشيخ أحمد الطيب في مؤتمر غروزني، بأنها لم تخرج أهل الحديث من دائرة أهل السنة والجماعة. وجاء التبرير بعد موجة انتقادات عنيفة في العالم الإسلامي للمؤتمر الذي شارك فيه شيخ الأزهر ومفتي مصر، وأفتت توصياته بخروج السلفية، والوهابية، والإخوان المسلمين، من دائرة أهل السنة والجماعة.

وكان كتّاب ونشطاء سعوديون قد شنوا هجوماً عنيفاً على المؤتمر لاستثنائه السلفية «الوهابية» من قائمة المشمولين بصفة أهل السنة، واعتبروه مؤامرة روسية عليهم.

وتواصلت الانتقادات بعد تصريحات للدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر اعلن فيها تراجع الأزهر عن البيات، وقال «إن المؤتمر لم يخضع فى تنظيمه للأزهر الشريف، ولم يكن حتى تحت رعايته، ولم يشارك الأزهر في أعماله وفعالياته ولا حتى بيانه الختامي، وكان دوره مقتصراً على الكلمة التي ألقاها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في افتتاحه، ككلمة تاريخية أثناء زيارته للشيشان».

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر في تصريحات صحافية «ان تصريحات الأزهر وتراجعه وإلحاق السلفية الوهابية بأهل السنة والجماعة وخلع نعت أهل الحديث عليهم مخالف للحقيقة العلمية»، مضيفاً: «الأمة المسلمة ارتضت تعريفاً محدداً له منذ 1300 عاماً وقصرته على مجموع الأشاعرة والماتريدية، أما السلفية فهم دخلاء متطفلون على هذا المصطلح ولا يمتون إليه بأدنى صلة، فالسلفية الوهابية يريدون بتصرفاتهم احتكار أهل السنة والجماعة لأنفسهم فقط، فيحكمون على من عاداهم بالزيغ والفساد والبطلان ويخصون بالذات المذهب الأشعري الذي تنتمي إليه مشيخة الأزهر والإمام الأكبر».

وكان الداعية الحبيب علي الجفري، قد اكد في تصريح له على صفحته الشخصية «فيسبوك»، أن أهل الحديث في مسألة الصفات كانوا بين مفوّض للمعنى ومؤول له، وهذا هو معتقد الأشاعرة والماتريدية، وشرح ذلك أحد أبحاث مؤتمر «السنة والجماعة»، الذي عقد الخميس الماضي بالشيشان، وسيتم نشره لاحقا.

وأوضح أن مذهب المجسمة والمُشبهة الذين فسروا المتشابه بالمعنى الحسي، ووصفوا الله سبحانه وتعالى بالجلوس والانتقال بل وبالنسيان، والعياذ بالله تعالى من ذلك، ليس مسلكهم هذا بمسلك أهل الحديث، مشيرا إلى أنه إن وقع شذوذ في ذلك من بعض المحدثين، فهو استثناء بين الجمهور. وشدد الداعية الإسلامي، على أن تعريف «أهل السنة والجماعة»، خلال توصيات مؤتمر الشيشان، ليس فيه أي إقصاء لأهل الحديث كما توهم البعض.

(مؤتمر زور وبهتان)

ووصف الشيخ عبدالرحمن بن عبدالخالق اليوسف، الداعية السلفي، في بيان له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي >فيسبوك»، المؤتمر بأنه مؤتمر زور وبهتان، وقال أن من حضر المؤتمر هم من أهل السنة والجماعة في أتباع الأشعري والماتريدي ومقلدة المذاهب والصوفية، وبذلك أخرج المؤتمرون الصحابة وتابعيهم والأئمة الأربعة ومن يتبعهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. وتابع : معلوم يقينا أن الصحابة والتابعين لهم وأئمة المذاهب الأربعة جميعاً لم يكن أحد فيهم أشعرياً ولا ماتريدياً.

وهاجم الداعية العراقي المعروف الشيخ حسين المؤيد، المشاركين في المؤتمر العالمي لعلماء المسلمين والذي انعقد في غروزني، معتبرا أنهم قدموا خدمات لإيران ومشروعها الفارسي التخريبي في الدول العربية والإسلامية. وكتب «المؤيد» في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كفى لمؤتمر الشيشان خزيا أن يجد فيه السفيه خامنئي ومراجع الشيعة ما يحقق مقاصدهم. إشادة عتاة الرافضة بالمؤتمر يدل على أنه فقد البوصلة».

وأضاف: «هل يدرك المشاركون في مؤتمر الشيشان أنهم قدموا لمراجع الشيعة خدمة ليس بالمجان بل في مقابل تكفير هؤلاء الشيعة للأشعرية والماتريدية والصوفية؟».

وقال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، في بيان له، إن مؤتمر أهل السنة والجماعة الذي انعقد في الشيشان واستبعد السلفية من مفهوم أهل السنة واقتصر في دعوته وبيانه الختامي على اتجاه بعينه، يحاول سرقة لقب «أهل السنة ‏والجماعة» من أهله، وإقصاء الاتجاه السلفي بكل أطيافه.

وأضاف «حتى العقلاء الذين تمت ‏دعوتهم والذين يميلون إلى التعايش والتقارب بين الاتجاهات الإسلامية لم يلتفت المؤتمر في بيانه ‏الختامي لدعوتهم وصوتهم الذي مثّله شيخ الأزهر في كلمته، والتي نص فيها على ما يعتقده ‏ويدعو إليه -وإن كان من الواضح أنه يجد ممانعة شديدة حتى في داخل مؤسسته- من أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، فلم يقصوا السلفيين الذين يدخلهم تحت اسم أهل الحديث كما نعلم ذلك منه شخصيًا ونحمده عليه دائمًا».