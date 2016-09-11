﻿وزارة الداخلية المغربية تحدد الأربعاء المقبل لبدء إيداع تصريحات الترشيح للانتخابات التشريعية

الرباط ـ «القدس العربي»:حددت وزارة الداخلية المغربية يوم الاربعاء المقبل موعداً لبدء ايداع تصريحات الترشيح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل على ان ينتهي اجل الايداع يوم 23 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأفاد بلاغ لوزير الداخلية المغربية بأن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2016، ستبتدئ يوم الأربعاء 14 ايلول/ سبتمبر 2016 وتستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الجمعة 23 منه، فيما ستبتدئ الحملة الانتخابية، في الساعة الأولى من يوم السبت 24 ايلول/ سبتمبر 2016 وتمتد إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس 6 تشرين الاول/ أكتوبر 2016. وجاء في البلاغ الذي ارسل لـ«القدس العربي» انه في إطار الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 7 تشرين الاول/ أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وعملاً بأحكام المرسوم المؤرخ في 29 كانون الثاني/ يناير 2016 والصادر بالجريدة الرسمية في شأن تحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، فإن «وزير الداخلية يذكر المواطنين كافة والمواطنات أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ، ستبتدئ يوم الأربعاء 14 ايلول/ سبتمر 2016 وتستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الجمعة 23 ايلول/ سبتمبر 2016».

واكد البلاغ انه يتعين على وكيل أو وكيلة كل لائحة ترشيح أن يودع بنفسه لائحة ترشيحه في ثلاثة نظائر، مرفقة بالوثائق المطلوبة، لدى المكاتب الإدارية التي ستخصص لهذا الغرض بمقرات العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالنسبة للترشيحات الخاصة بالدوائر الانتخابية المحلية، وفي مقر اللجنة الوطنية للإحصاء بالنسبة للترشيحات الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية.