﻿مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يشعر بخيبة جراء وقف الانتخابات المحلية بقرار من المحكمة العليا

رام الله – «القدس العربي» : تابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا والقاضي بالوقف المؤقت لانتخابات مجالس الهيئات المحلية التي كانت من مقررة في 8 تشرين أول/ أكتوبر الحالي. وراقب المجلس ردود أفعال الفاعلين المجتمعيين وشاركهم خيبة الأمل جراء وقف العملية الانتخابية وتأثيره السلبي على الحق في المشاركة في صناعة القرار عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع. وطالب الجهات الرسمية وحركتي فتح وحماس بتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب فرصة ممكنة وعدم تفويت الفرصة المتاحة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وجاء في حيثيات قرار العدل العليا»: أن المحكمة تجد من خلال ما يدور حالياً بخصوص العملية الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة وحرمان مدينة القدس وضواحيها من حق المواطنين في الانتخابات وحول قانونية القرارات التي ستصدر في قطاع غزة حول الاعتراضات المقدمة من المرشحين المستدعين الأمر الذي يؤثر في النتيجة الانتخابية، وبما أن الأصل أن تتم الانتخابات في جميع أرجاء الوطن بما في ذلك القدس وضواحيها وأن يكون لكل مواطن فلسطيني الحرية الكاملة في الاختيار والترشح والانتخاب والاعتراض وبما أن هنالك مناطق لا تتمتع بالاعتراف القضائي والقانوني نتيجة للظروف الواقعية التي يعيشون فيها في عدم الاعتراف بالقضاة وتشكيل المحاكم، وخوفاً من إصدار قرارات قضائية تكون موضع جدل ونقاش وحفاظاً على السلم الأهلي والمصلحة العامة … فإننا نقرر … وقف قرار مجلس الوزراء رقم (03/108/17/م.و/ ر.ح) لعام 2016 لإجراء الانتخابات مؤقتا لحين البت في الدعوى … وتعيين جلسة ليوم الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول المقبل للنظر في الدعوى».

ورغم وجود العديد من التساؤلات في الشارع الفلسطيني من قبل المراقبين والمتابعين للقرار القضائي ومن بينها الصفة والمصلحة وحدود رقابة المشروعية على القرارات الإدارية، التي تتصل بالمسائل القانونية وانعكاساتها على طبيعة العلاقة بين السلطات العامة الثلاث وحدودها والآثار والمراكز القانونية، إلاّ أن المجلس يجد نفسه مضطراً لعدم تناولها لعدم التأثير على قرارات القضاء الذي يعاني من حالة الانقسام.

وكان مجلس المنظمات قد حذر في بيان صدر عنه بتاريخ 25 أغسطس/ آب الماضي من تبعات تأجيل الانتخابات المحلية، وفند أسباب دعوة تأجيلها انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة؛ وبخاصة الحق في الترشح والاقتراع في انتخابات دورية نزيهة تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين المكفول في القانون الأساسي المعدل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لعام 2005 وتعديلاته.

ورأى أن الانتخابات المحلية تشكل دعماً للمسار الديمقراطي وخطوة مهمة لدفع عملية المصالحة الوطنية والتحضير لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وضمان المشاركة المجتمعية وبخاصة مشاركة الشباب في صنع القرار وترتيب البيت الداخلي في مواجهة مخاطر وتحديات المرحلة الراهنة.

وتابع المجلس بقلق البيئة الانتخابية وراقب الأجواء التي رافقت بداية العملية الانتخابية وما واكبها من انتهاكات سواء من قبل جهات رسمية أو مجهولة وصلت حد التهديد بالقتل لمرشحين. ورغم التوقيع على ميثاق شرف من قبل الفصائل الفلسطينية، إلا أن حركتي فتح وحماس لم توفرا الأجواء المناسبة لإجراء تلك الانتخابات.

وأعرب عن خيبة أمله جراء وقف الانتخابات المحلية التي لا يزال يرى فيها فرصة مناسبة للمضي قدماً في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. كما ينظر بقلق شديد لاستمرار حالة التدهور في بنية النظام السياسي الفلسطيني والتآكل في أداء السلطات والمؤسسات العامة وانعكاساتها على منظومة الحقوق والحريات، وإمكانية التحول الديمقراطي في فلسطين.

وطالب بسرعة العمل على استعادة وحدة المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي مقدمتها السلطة القضائية ومنظومة العدالة وعلى أسس مهنية وموضوعية وشفافة دعماً لعملية الإصلاح القضائي. وطالب كذلك بالعمل دون إبطاء على استعادة دور المجلس التشريعي الفلسطيني وتوليه مهامه الأصيلة في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية والعمل على ترميم النظام السياسي لحين إجراء الانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن ضماناً لسيادة القانون والفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة.

وأكد على ضرورة إنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام السياسي الفلسطينية، التي تشكل تهديداً حقيقياً للقضية الوطنية الفلسطينية ومستقبلها وتمس بكفاءة ومهنية وفعالية السلطات والمؤسسات العامة. وجدد مطالبة كل الفاعلين الرسميين والمجتمعيين بالعمل الجاد على توفير الأجواء المناسبة لعقد الانتخابات المحلية في أسرع وقت ممكن على أن تلحقها الدعوة لعقد الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.