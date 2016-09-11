﻿الحكومة تعلن انتظار قرار المحكمة بشأن الانتخابات.. وحماس تعتبرها «غير مختصة»

غزة ـ «القدس العربي»: لا تزال آثار قرار محكمة العدل العليا، بتجميد العمل بالانتخابات المحلية حتى البت في الملف، من خلال تأجيل الانتخابات بشكل كامل، أو عقدها بموعدها وذلك في جلسة خاصة يوم 21 ايلول/ سبتمبر الحالي، تتصاعد في الشارع الفلسطيني، وسط استعدادات الفصائل للوصول إلى يوم الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعد الانتخابات المتفق عليه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، أن الحكومة تنتظر قرار محكمة العدل النهائي بشأن قانونية إجراء الانتخابات البلدية. وأكد أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أكد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لكنه في ذات الوقت أكد أن إصدار المحكمة العليا لقرارها «اوجب احترام القرار ضمن احترام القانون».

وسبق ذلك أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، تجميد كافة إجراءاتها، تماشيا مع قرار المحكمة، وقالت إنها قررت تجميد أعمالها بعد أن عملت على مدى أكثر من شهرين لإيجاد بيئة صالحة للانتخابات «تمكننا من إجراء انتخابات شفافة تحظى باحترام شعبنا وآماله وتساعد في إنهاء الانقسام المؤلم». وتمنت ألا يطول الوقت «حتى تتمكن من استئناف العملية وإجراء الانتخابات، وتعود الديمقراطية إلى فلسطين».

وقضت محكمة العدل بوقف الانتخابات، وبررت قرارها الصادر الخميس الماضي، بـ»عدم شمول العاصمة القدس في الانتخابات وأن محاكم الاعتراضات التي شكلت ليست وفق الأصول». جرى ذلك بناء على دعوى رفعتها نقابة المحامين الفلسطينيين.

وكان قرار المحكمة قد جاء في خضم خلاف كبير بين حركتي فتح حماس، بعد قبول قرارات الطعن على خمس قوائم لحركة فتح الصادرة عن محاكم غزة، وهو ما أثار حفيظة فتح، التي كانت ستحرم بموجب هذه القرارات من المناقشة في خمس بلديات جديدة، أضيفت لأربع أخرى حرمت من المنافسة فيها، من خلال قرار أصدرته لجنة الانتخابات نفسها.

وجددت حماس رفضها لقرار محكمة العدل العليا، على اعتبار أنها محكمة «غير مختصة» بملف الانتخابات، خاصة وأن التوافق جرى على الرجوع لمحاكم البدايات في المدن للبت في الشكاوى والطعون، حيث لم تقم حركة فتح بالتوجه لمحاكم البدايات في غزة، لعدم اعترافها بها، كونها وفق ما قالت الحركة تتبع حماس.

واتهم الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، فتح بالتهرب من العملية الانتخابية عبر الاحتكام لـ «مؤسسة قضائية غير مختصة بشؤون الانتخابات.» وقال إن ذلك «يمثل انتكاسة كبيرة للعملية الديمقراطية بمجملها». ودعا فتح «للتوقف عن العبث بالانتخابات والعودة إلى احترام القانون وقرارات لجنة الانتخابات والمحاكم المختصة». وفي هذا السياق قال النائب في المجلس التشريعي عن حماس باسم الزعارير في الضفة الغربية «إن قرار وقف الانتخابات قرار سياسي وليس قانونياً»، معتبره بمثابة «حكم بالإعدام على الديمقراطية وترسيخ لسياسة الدكتاتورية والتفرد». وأكد في تصريح صحافي أن قرار وقف الانتخابات يؤكد هروب حركة فتح من «الهزيمة المبكرة»، مشيراً إلى توظيفها للقضاء لـ «شرعنة خطوة وقف الانتخابات للخروج بماء الوجه». وأشار إلى أن قرار وقف الانتخابات هو بمثابة «ترسيخ للتفرد والديكتاتورية وسياسة التعيينات ومصادرة لحق المواطنين في اختيار من يمثلهم في إدارة الهيئات المحلية.»

وأوضح الزعارير أنه سيترتب على القرار «استمرار حالة العجز والشلل التي تعاني منها البلديات وخدماتها مع استمرار وجود الهيئات التي انتخبت عام 2012 حيث نافست حركة فتح فيها نفسها». وانتقد ممارسات أجهزة الأمن في الضفة الغربية بحق معظم القوائم والمرشحين الذين نافسوا فتح، وما تلى ذلك من انسحاب مئات المرشحين والقوائم، وقال إن ذلك «لم يكن كافياً لإزالة مخاوف حركة فتح من شبح الهزيمة».

وأضاف منتقدا فتح «أن رعب الهزيمة سيطر على أوساط السلطة وفتح بعد تشتت قوائمها بسبب الزحام وعدم الانضباط في الضفة، وبسبب إسقاط قوائم فتح في غزة بالطعون لفشلها في تشكيل قوائم تنسجم مع قانون الانتخابات». يشار إلى أن حركة فتح كانت قد انتقدت أيضا محاكم غزة وحماس، بعد لجوء الأخيرة للطعن على قوائمها، وموافقة محاكم البدايات على إسقاط خمس قوائمها. وقال المتحدث باسم فتح أسامة القواسمي في تصريح سابق، إن حماس التي تسيطر على محاكم غزة «تفشل الانتخابات المحلية من خلال إسقاط قوائم فتح في غزة»، وقال إنها «لا تؤمن بالديمقراطية ولا الشراكة ولا صناديق الاقتراع»، وحملها المسؤولية الكاملة عن تداعيات قرارها بإسقاط قوائم فتح في غزة.

وفي ظل احتدام الخلاف بين الحركتين، أكد خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، على أهمية عدم إجراء أي انتخابات في ظل الانقسام الفلسطيني وفي ظل الوضع السياسي القائم، مشيرا إلى أنها «لا يمكن أن تكون مخرجا للتخلص من المأزق الذي نمر به». وقال في تصريح لموقع «دنيا الوطن» إن قرار محكمة العدل بوقف الانتخابات، وما سبق ذلك من مناكفات وملاحقات في المحاكم والطعون التي قدمت ضد القوائم «يؤكد على عمق الأزمة التي تمر بها الساحة الفلسطينية». ودعا جميع الفصائل لـ «اختصار الطريق والبحث عن مخرج حقيقي للأزمة، وتخليص الساحة الفلسطينية من حالة التوتر والمناكفات المستمرة». وأوضح أن الخروج من هذا المأزق لا يمكن أن يتم إلا من خلال «الحوار الوطني الشامل»، وتطبيق ما تم التوافق عليه من الاتفاقات السابقة في موضوع المصالحة. يشار إلى أن الجهاد كانت قد أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات البلدية المقبلة في وقت مبكر.