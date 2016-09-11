﻿الطائرة الخاصة للقذافي مازالت ملكاً للدولة الليبية ومتوقفة في فرنسا منذ خمس سنوات

فرنسا – أ ف ب: في نهاية آب/اغسطس 2011، اكتشف ثوار ليبيا على مدرج مطار طرابلس فخامة الطائرة الخاصة لمعمر القذافي. وبعد خمس سنوات ما زالت هذه الطائرة – المتوقفة في فرنسا وحاولت شركة كويتية شراءها – ملكاً للدولة الليبية.

وكان المتمردون هاجموا في اوج الانتفاضة في ليبيا في 2011 طائرة الايرباص «ايه-340». وفي صور التقطت حينذاك، يظهرون في داخلها وهم يفتحون الباب الزجاجي لحمامها ويتمددون على السرير او على المقاعد الجلدية فيها.

ووصف المصور الصحافي في وكالة «فرانس برس» باتريك باز الذي زار الطائرة في 29 آب/اغسطس 2011 المتمردين بانهم كانوا يشبهون «أصحاب السراويل المخططة في فرساي»، أي الثوار الفرنسيين الذين كانوا يرتدون سراويل مخططة وهاجموا قصر فرساي في 1789. وقال «بالنسبة إليهم، كانت الطائرة اكتشافاً»، و«بالنسبة إلينا أيضاً بصفتنا صحافيين».

بعد النزاع، أرسلت الحكومة الانتقالية الليبية الطائرة الى فرنسا في اطار عقد للصيانة وقع مع شركة «اير فرانس»، حسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وحطت الطائرة في بيربينيان في جنوب غرب فرنسا حيث تولت اصلاحها شركة فرنسية للخدمات بتكليف من «اير فرانس».

في 2013، أعيد وضع شعار الدولة الليبية على الطائرة التي كانت تحمل اسم شركة الطيران الافريقية «بهدف تجنب رصد تحركات العقيد القذافي»، قبل ان تستخدم لنقل رئيس الوزراء علي زيدان الى ايطاليا والى تونس، بحسب ما ذكر محامو الدولة الليبية في فرنسا.

لكن في حزيران/يونيو 2015، طالبت مجموعة «الخرافي» الاستثمارية الكويتية بالحصول على الطائرة، انطلاقاً من مطالبتها بتعويضات عن عدم التزام نظام القذافي بعقد أبرم معها في 2006، ويقضي ببناء مشروع سياحي على شاطئ المتوسط كان يفترض ان تستثمره الشركة على مدى تسعين عاماً.

ورفعت الشركة الكويتية شكوى لدى القضاء المصري. فأصدرت محكمة مصرية في آذار/مارس 2013 حكماً قضى بتعويض المجموعة الكويتية بمبلغ 937 مليون دولار، تضاف اليها نسبة 4 في المئة كفائدة.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أقرت المحكمة العليا في بيربينيان بحق ليبيا. فاستأنفت الشركة الكويتية الحكم، لكن بعد رد الدعوى تخلت عن القضية نهائياً، كما قال محامو الطرفين الجمعة. واكد المحامي الفرنسي لمجموعة الخرافي ريمي باروس «فضلنا مواصلة عمليات مصادرة أرصدة ليبية اخرى يمكن إنجازها بسهولة اكبر»، مشيراً الى «شكوك حول صفقة لبيع الطائرة وسعرها». وكانت الشركة الكويتية ترغب في بيع الطائرة في مزاد علني يبدأ بسعر 62 مليون يورو.

وعبرت محامية الدولة الليبية كارول سبورت عن ارتياحها لان «الطائرة «5ايه – وان» لم تعد خاضعة لاجراءات قضائية وستبقى ملكية الدولة الليبية». لكن الطائرة ستبقى على الارجح في بيربينيان «من اجل عمليات اصلاح وصيانة ومن اجل حمايتها بسبب الوضع غير المستقر في ليبيا»، كما قال محامو الدولة الليبية خلال الجلسة.

وهناك قضية اخرى عالقة تكمن في ان شركة الطيران الفرنسية «اير فرانس» ما زالت تملك حق الحجز على الطائرة بهدف استعادة مبلغ 2,4 مليون يورو، هي كلفة الاشغال التي اجريت على الطائرة، كما قال مجلس ادارة الشركة. ولم يتم دفعها بعد.