﻿ألمانيا تتوقع ارتفاع أعبائها المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

برلين – د ب أ: توقعت وزارة المالية الألمانية ارتفاع الأعباء المالية التي ستتحملها ألمانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت مجلة (دير شبيغل) الألمانية الصادرة أمس الاول أن مسؤولين في وزارة المالية حذروا في ورقة داخلية من «فقدان» بريطانيا كثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المسؤولون أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سترتفع نسبة مساهمة ألمانيا في هذه الميزانية من 21 في المئة حاليا إلى 25 في المئة ما يعني ارتفاع حجم هذه المساهمة بمقدار نحو 4.5 مليار يورو لموازنة 2019 ومثلها لموازنة 2020. واستندت هذه التقديرات إلى الإطار المالي الراهن، ولم تتضمن « أي إجراءات تعويضية ممكنة». وساقت الورقة أمثلة على هذه الإجراءات التعويضية مثل ربط مساهمات بريطانيا المقبلة التي يتعين عليها دفعها باستمرار فتح السوق الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي أمامها، كما تحدثت الورقة عن إمكانية إجراء اقتطاعات في ميزانية التكتل لتعويض الزيادة في الأعباء المالية التي ستتحملها ألمانيا.