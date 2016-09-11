﻿بنك «كريدي أغريكول مصر» يسمح مجددا باستخدام بطاقات الخصم والإئتمان عبر الانترنت

القاهرة – رويترز: أعاد بنك «كريدي أغريكول مصر» السماح باستخدام بطاقات الخصم المدفوعة مقدما والإئتمان عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية، لكنه أبقى على وقف الشراء خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم وعلى وقف السحب النقدي بالبطاقات بالعملة الأجنبية خارج مصر.

ويظهر موقع البنك على الإنترنت جدولا بالحدود القصوى الجديدة لاستخدام البطاقات.

وتعاني مصر من نقص حاد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

وفي وقت سابق هذا الشهر أوقف البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، السحب ببطاقات الخصم للحسابات بالعملة المحلية خارج مصر، وخفَّض الحد الأقصى للشراء للمرة الثالثة في نحو شهرين.

ووكان «بنك الإمارات دبي الوطني مصر» أعلن في يوليو/تموز عن إيقاف استخدام بطاقات الخصم والإئتمان خارج مصر لكنه عاد وألغى قراره في نفس اليوم. واتجه عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والإئتمان في الخارج في ظل أزمة العملة التي تعيشها مصر.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 8.88 جنيه بينما يواصل قفزاته في السوق السوداء ليتجاوز 12.70 جنيه.