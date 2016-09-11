﻿الأزمة الاقتصادية تدفع فنزويلا لبذل جهود كبيرة لإجتذاب دولارات السياح

كراكاس – أ ف ب: يعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من اشد منتقدي الولايات المتحدة، لكن بلاده تعاني بشدة من الأزمة الاقتصادية، وباتت تبذل كل الجهود لجذب الدولارات من السائحين الأجانب كي تعوض النقص الحاد في العملات الصعبة الذي تعانيه غنذ أكثر من عامين.

وكان السياح القلائل قد اعتادوا حتى الان على التعامل بالبوليفار، العملة المحلية التي تنخفض قيمتها باستمرار، من أجل نفقاتهم في فنزويلا، التي منعت التعامل بالدولار داخل البلاد، والتي تتهم حكومتها الاشتراكية واشنطن بشن «حرب اقتصادية» عليها.

وتمارس الحكومة رقابة صارمة على العملات الاجنبية. لكن هذا البلد الذي يستورد تقريبا كل ما يستهلكه، يحتاج إلى دولارات لتمويل عمليات الاستيراد.

وقال اسدروبال اوليفيروس، مدير مكتب «ايكوناناليتيكا» للاستشارات، ان الحكومة «تحتاج إلى العملات الصعبة، وتنظر في كل الوسائل لزيادة احتياطاتها بالدولار».

ويوفر فندق «أوروبيلدينغ» الراقي في كراكاس، منذ يونيو/حزيران، لزبائنه امكانية تسوية حسابات غرفهم عبر بطاقات بالدولار. وفي جزيرة مرغريتا (شمال) التي تجتذب اكبر عدد من السياح، تستعد الفنادق الكبرى بسرعة للاقتداء به.

وقال مارتن اسبينوزا رئيس اتحاد الفنادق في جزيرة مرغريتا «من الضروري ان يتأمن في فنزويلا هذا النوع من المعاملات التي تتيح للسياح الدفع ببطاقات الاعتماد وللفنادق الحصول على الدولار لتأمين ما يحتاجون إلى استيراده».

نظريا، يطبق هذا التدبير منذ ستة اشهر، لكن الاجراءات المصرفية المعقدة للحصول على الحق بوضع الفاتورة بالدولار، تستغرق وقتا.

لكن الصورة ليست بسيطة إلى هذا الحد. فالفنادق لا تستطيع الاحتفاظ إلا بأربعين في المئة من المبالغ التي تحصل عليها. ويتعين عليها ان تعيد بيع المبلغ المتبقي للبنك المركزي، الذي يتطلع بدوره إلى الدولارات في بلد يطاول النقص 80 في المئة من المواد الغذائية والادوية.

استقبلت فنزويلا حوالي مليون سائح أجنبي في 2014، قبيل تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وإذا امضى كل شخص اسبوعا في البلاد وانفق فيها 100 دولار يوميا، كما تعتبر الحكومة، فان ذلك يؤمن للبلاد 700 مليون دولار سنويا… وهي نقطة في بحر بالنسبة إلى الديون التجارية التي تبلغ 12.5 مليار دولار.

ورغم الشواطئ الرائعة والمناظر الجبلية الخلابة، من المتوقع ان يتضاءل عدد السياح، فيما تنزلق البلاد إلى الاضطراب الاقتصادي والسياسي الذي يحمل في طياته بذور اعمال عنف.

وقال اسدروبال اوليفيروس ان «السياحة ليست من القطاعات التي تؤمن اكبر قدر من العملات الصعبة» في كراكاس. لذلك لن يؤمن هذا الاصلاح «حلا على المدى البعيد».

وقد اعتاد المسافرون الأجانب على ان يعيشوا مثل ملوك في فنزويلا، اذ كانوا يبدلون دولاراتهم الثمينة بالبوليفار في السوق السوداء التي تمنح سعرا مغريا جدا.

لكن التضخم المتصاعد والذي بلغ 180 في المئة في 2015 بحسب السلطات، و720 في المئة هذه السنة كما يقول صندوق النقد الدولي، قضى في شكل تدريجي على هذه الإيجابية وأدى إلى ارتفاع جنوني للأسعار في المتاجر والمطاعم.

والسياح الذين سيدفعون ببطاقاتهم المصرفية، سيفرض عليهم معدل الصرف الرسمي، الاقل إثارة للاهتمام.

وقال ان «ذلك سيشكل بالنسبة إلى السائح إجحافا، لأنه كان يستفيد بطريقة ما من هذا الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء». وأضاف «لذلك سيفكر كثيرون مرتين على الارجح قبل ان يأتوا».

ويرى المحللون في التدبير انعكاسا لسياسة اقتصادية مأزومة. وقال انخيل غارسيا بانشز مدير مكتب «ايكونومتريكا» ان «مراقبة اسعار الصرف باتت حاضرة بقوة». وأضاف «لم يعد ممكنا الدفاع الآن عن هذا الامر، وما نراه في هذا المجال هو بمثابة اختبار». لكنه اعتبر ان «ذلك لن يؤدي إلى تغييرات جوهرية».