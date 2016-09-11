﻿بوتين يفتتح في موسكو مشروع سكك حديد كلف ملياري دولار

موسكو – رويترز: افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول مشروعا للسكك الحديد بملياري دولار في موسكو قبل أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية.

وتأخر استكمال المشروع منذ عام 2015، ويأتي في وقت تكافح فيه روسيا لسد الثغرات في الميزانية وسط انخفاض الإيرادات من صادرات النفط والعقوبات الغربية بسبب التدخل في أوكرانيا.

ولم يكتمل تماما «مشروع حلقة وسط موسكو» الذي يمتد لمسافة 54 كيلومترا وهو خط سكك حديدية يربط ضواحي العاصمة لكنه أفتتح أمام الركاب أمس الأول.

واستثمرت الحكومة نحو نصف تكلفة المشروع البالغة 130 مليار روبل (2.01 مليار دولار) بهدف تخفيف الضغط على مترو موسكو أحد أكثر قطارات المترو ازدحاما في العالم. وتأتي التكاليف المتبقية من ميزانية مدينة موسكو وشركة السكك الحديدية الروسية.

(الدولاريساوي 64.7082 روبل).