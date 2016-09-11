﻿روسيا تعتزم توقيع اتفاق خط أنابيب «تركد ـ ستريم» مع تركيا في أكتوبر

موسكو – سالونيك – وكالات: نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قوله أمس الأول ان روسيا تعتزم توقيع اتفاق مع تركيا الشهر المقبل لتنفيذ خط أنابيب «تُرك-ستريم» لتصدير الغاز.

وقال «يجري حاليا التفاهم بشأن الاتفاق بين الحكومتين وخارطة الطريق… عملية الاتفاق على النص النهائي جارية. نخطط للتوقيع في أكتوبر.»

وتوقفت المحادثات بشأن المشروع العام الماضي بعد أن أسقطت تركيا مقاتلة روسية وردت روسيا بفرض عقوبات اقتصادية لكن منذ ذلك الحين أحرزت موسكو وأنقرة تقدما على طريق إصلاح العلاقات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أغسطس/آب خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بناء خط الأنابيب سريعا يمثل أولوية.

وقالت شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» يوم الأربعاء الماضي انها حصلت على أولى الموافقات التنظيمية من تركيا على مشروع خط الأنابيب للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

ويشكل مشروع «تُرك ستريم» (أي السيل التركي) أحد أهم المشاريع التي تربط موسكو مع أنقرة، والذي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا.

وفي هذا الإطار عقد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، براءات ألبيرق، لقاء مع أليكسي ميللر، مدير شركة الطاقة الروسية «غازبروم»، الأسبوع الماضي، حول مشروع خط السيل التركي.

وحول هذا الموضوع، قال ألكسي غريفاتيش، نائب رئيس صندوق أمن الطاقة الوطني الروسي، ان تركيا وروسيا أنجزتا خطوات مهمة في تنفيذ المشروع. ولفت إلى إمكانية التعاون في مجال تطوير البنية التحتية ومرافق تخزين الغاز في تركيا.

وأوضح أن بعض الاتفاقيات المبرمة بين «غازبروم»، وشركة نقل البترول التركية (بوتاش) سينتهي مفعولها بعد 2020، متابعًا أنه يمكن تمديد الاتفاقيات المتعلقة باستثمارات البنى التحتية طويلة الأمد.

وأشارت دانيلا بوخكاريف، الخبيرة في البحوث الاقتصادية في معهد الشرق والغرب في بلجيكا، إلى أهمية مشروع «السيل التركي» الذي من شأنه جعل تركيا مركزًا للغاز الطبيعي، ولاعبًا أساسيًا في سوق الغاز الأوروبي.

وقالت انه في حال تم إنجاز بناء الخط الأول من أنابيب المشروع، فإنه سيعطي دافعًا للأطراف المعنية لإنشاء الخط الثاني.

وأضافت أنه في حال النجاح في الخط الثاني، فإنه يمكن ربط «السيل التركي» مع مشروع خط أنابيب أدرياتيكي (تاب)، ومشروع خط أنابيب تركيا – اليونان- إيطاليا الهادف إلى تنويع نقل موارد الطاقة إلى أوروبا، مع بعضها وفق لوائح الاتحاد الأوروبي.

وأعلن بانوس سكورليتيس، وزير الطاقة اليوناني، أمس الأحد دعم بلاده الكامل لمشروع «السيل التركي»، وقال ان الحكومة اليونانية مهتمة للغاية بالمشروع وستقدم ما بوسعها لدعمه إذا ما حصلت على الإذن اللازم من المفوضية الأوروبية.

وأشار إلى أن المشروع سيتشكّل من أنبوبين اثنين لنقل 30 مليار مترمكعب من الغاز الطبيعي الروسي. وأوضح الوزير أن من المخطط استخدام أحد الأنبوبين لشحن 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا، والآخر إلى أوروبا، لافتًا إلى إمكانية الشحن عبر خط إيطاليا ـ تركيا – اليونان، الذي سيتم إنشاؤه لاحقًا.