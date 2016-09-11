﻿وزير الطاقة الجزائري يرى إجماعا في الآراء بشأن استقرار اسعار النفط

الجزائر – رويترز: قال نور الدين بوطرفة، وزير الطاقة الجزائري، أمس الأول ان هناك إجماعا في الآراء داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وخارجها في ضرورة العمل على استقرار سوق النفط لدعم الأسعار.

وكان بوطرفة يتحدث بعد لقائه يوم الجمعة الماضي بنظيره السعودي خالد الفالح والأمين العام لأوبك محمد باركيندو في باريس.

زكان بوطرفة قد زار قطر وإيران وروسيا الأسبوع الماضي للحث على استقرار سعر النفط إلى ما بين 50 و60 دولارا، وقال انه واثق من نتيجة اجتماع دول «أوبك» الذي سيعقد على هامش «منتدى الطاقة الدولي» في الجزائر في الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال بوطرفة ان الجزائر ستقدم اقتراحا لتحقيق الاستقرار في الأسعار خلال الاجتماع، مضيفا «تشير المشاورات التي أجريناها مع شركائنا إلى وجود إجماع حول ضرورة استقرار السوق ويعد هذا بمثابة نقطة إيجابية.»

وتابع أن الجزائر على اتصال بالدول الأعضاء في «أوبك» وبالأمين العام للمنظمة، وان هذا جزء من العمل على التوصل لإجماع، مشيرا إلى أنه يشعر بتفاؤل.

وقال بوطرفة إن هناك دعما من السعودية وقطر وإيران وفنزويلا والكويت، ومن الدول غير الأعضاء في «أوبك» خاصة روسيا.

والجزائر من الدول المنتجة للنفط التي تأثرت كثيرا بخفض سعر الخام إلى النصف خلال العامين المنصرمين.

وبدأت تحركات تجاه التوصل لاتفاق عالمي لتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط، بعد خمسة شهور من فشل محادثات كانت تهدف لتحقيق ذلك عندما أصرت السعودية في اللحظة الأخيرة على انضمام إيران للاتفاق.

وتقول طهران انها تدعم أي إجراءات لتحقيق الاستقرار في السوق، لكنها لم تذهب لحد الإشارة إلى أنها ستنضم لاتفاق عالمي قبل أن يصل إنتاجها إلى أربعة ملايين برميل يوميا، وهو المستوى الذي تقول لنها كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الغربية عليها في عام 2012.

من جهة ثانية ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن محمد باركيندو، الأمين العام لـ»أوبك»، قال ان المنظمة لا تسعى إلى نطاق سعري محدد للنفط خلال اجتماعها في الجزائر لكنها تريد استقرار السوق.

ونقلت الوكالة عن باركيندو قوله «سوق النفط يجب أن تستقر من خلال أسعار أقل تذبذبا .. ذلك ما نسعى لتحقيقه في إطار مشاوراتنا الرامية لجعل البلدان الاعضاء تعمل في اتجاه واحد، ألا وهو تحقيق استقرار دائم للسوق.»