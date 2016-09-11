﻿السياحة الداخلية تعوض غياب الأجانب وتنعش فنادق مصر في عطلة العيد

القاهرة – الأناضول: ارتفعت نسبة الإشغالات في الفنادق والقرى السياحية في عدد من المحافظات المصرية، تزامنًا مع بدء عطلة عيد الأضحى، بفضل حجوزات المصريين، حسبما أفاد مسؤول في وزارة السياحة المصرية.

وبدأت إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 11 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى الخميس. غير انه بسبب عطلتي الجمعة والسبت فإن الإجازة ستمتد حتى السبت المقبل 19 سبتمبر/أيلول.

وقال عبد الفتاح العاصي، رئيس قطاع الفنادق في وزارة السياحة المصرية، ان نسبة الإشغالات الرسمية في الفنادق قبيل عيد الأضحى بيومين سجلت نحو 60 في المئة في القاهرة، و30 في المئة في شرم الشيخ، و 52 في المئة في الغردقة، و70 في المئة في الإسكندرية، و11 في المئة في الأقصر وأسوان.

وأضاف أن حجوزات المصريين دفعت تلك الإشغالات للزيادة بنحو 20 في المئة خلال عطلة العيد، مشيرا إلي أن نسبة العرب والأجانب في الفنادق المصرية ضعيفة في الوقت الراهن.

وأوقف العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى شرم الشيخ، نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، عقب سقوط طائرة ركاب تقل 224 سائحًا روسيًا فوق شبه جزيرة سيناء، لقوا مصرعهم جميعا إضافة إلى طاقم الطائرة.

من جانبه قال عادل عبد الرازق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، ومالك أحد الفنادق في منتجع شرم الشيخ، ان حجوزات المصريين رفعت الإشغالات بفنادق شرم الشيخ خلال عطلة العيد.

وأضاف ان تلك الانتعاشة مؤقتة، وستعاود الانخفاض مع انتهاء إجازة عيد الأضحي، وبدء العام الدراسي الجديد في البلاد.

وبلغ عدد المصريين الذين سافروا إلي المنتجعات المصرية لقضاء عطلاتهم نحو 380 ألف مصري خلال الستة أشهر الماضية، منهم 300 ألف سافروا إلي شرم الشيخ، و80 ألفا لباقي المدن المصرية، حسب عبد الرازق .

وأضاف أن أسعار الغرف الفندقية في شرم الشيخ ارتفعت بنسبة 20 في المئة خلال عطلة عيد الأضحي.

وبلغ متوسط سعر الغرفة المزدوجة (الفردين) نحو 400 جنيه (45 دولارا أمريكيا) و600 جنيه (67.5 دولار) في الليلة في فنادق النجمتين والثلاث نجوم في شرم الشيخ، بينما سجلت 1000 جنيه (113 دولارا) و 1400 جنيه (158 دولارا ) في فنادق الأربع والخمس نجوم، وفق المصدر ذاته.

وقال عبد الرازق ان السياح العرب يمثلون نسبة ضئيلة جدا لا تذكر من إشغالات الفنادق في عيد الأضحي.

وأرجع ذلك إلي سفر العرب لوجهات سياحية أخري في العيد، أبرزها تركيا ولندن ونيوزيلندا وأستراليا، مشيرا إلي أن عدم التسويق الجيد من قبل وزارة السياحة المصرية في الدول العربية، واعتمادها علي مجهودات بعض الشركات لجلب العرب تسبب في ذلك.

وقال تامر نبيل، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، ومالك أحد الفنادق في الغردقة «رغم غياب الأجانب والعرب إلا أن إشغالات الفنادق بالغردقة تضاعفت عن الوقت السابق خلال إجازة عيد الأضحي، بفضل حجوزات المصريين».

وأضاف أن أسعار الغرفة الفندقية المزدوجة (الفردين) في فنادق الأربع نجوم بالغردقة بلغت نحو 1200 جنيه (135 دولارا) في الليلة الواحدة.

وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 41 في المئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 2.857 مليون سائح، مقارنة بـ4.880 مليون سائح خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2015، حسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وتراجعت حصيلة قطاع السياحة في مصر إلى 4.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية 2015/2016، مقابل نحو 12 مليار دولار في سنوات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية المصري، عمرو الجارحي.