﻿سباليتي مدرب روما يتلقى نبأين مفجعين في غضون ساعات

روما – د ب أ: يعيش لوشيانو سباليتي مدرب روما الإيطالي حالة معنوية سيئة بعد وفاة والد زوجته ثم والدتها في غضون ساعات قليلة. ولم يقم سباليتي بقيادة تدريبات روما يوم الجمعة، قبل أن تكشف وسائل الإعلام الإيطالية السبب. وتوفى بييرو والد تامارا زوجة سباليتي عصر الخميس الماضي وفي المساء توفيت والدتها جيوفانا. واستمرت الحياة الزوجية لوالدي زوجة سباليتي قرابة خمسين عاما.

بلعربي يغيب عن ليفركوزن لعدة أسابيع بسبب الإصابة

برلين – د ب أ: يغيب كريم بلعربي عن فريقه باير ليفركوزن لعدة اسابيع إثر إصابته بشد في عضلة الفخذ خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على هامبورغ 3/1 في المرحلة الثانية من الدوري الألماني. وقال روجير شمديت مدرب ليفركوزن:» لا يبدو الأمر جيدا لكريم. لن يتمكن من اللعب في المباريات الست المقبلة حتى فترة بداية المنافسات الدولية». وكان بلعربي (26 عاما) تم استبداله بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة.

الاتحاد الانكليزي سيحقق في شغب جماهير وستهام

لندن – رويترز: سيحقق الاتحاد الانكليزي في تقارير عن أحداث شغب من مشجعي وستهام خلال مباراة واتفورد في الدوري الممتاز. وقال الاتحاد: «نحن على اتصال بالنادي والسلطات المعنية وسيكون هناك المزيد من المحادثات يوم الاثنين». وأصدر وستهام، الذي كان يخوض مباراته الثانية فقط على الاستاد الاولمبي المعروف الان باستاد لندن، بيانا قال فيه إنه سيفرض حظرا مدى الحياة على أي متورط في الشغب. وخسر وستهام المباراة 4-2 بعد تقدمه 2-صفر.

الإصابة تحرم غلادباخ من جهود هيرمان لعدة أسابيع

برلين – د ب أ: اعلن بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أن لاعب الوسط باتريك هيرمان سيغيب عن الفريق خلال المباراة أمام مانشستر سيتي غدا الثلاثاء في مستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ويعاني هيرمان (25 عاما) من تمزق في عضلات الفخذ تعرض له بعد مشاركته كبديل خلال الهزيمة على ملعب فرايبورغ 1/3. ومن المتوقع أن يغيب لاعب الوسط الألماني الدولي عن الملاعب لعدة أسابيع.

قسنطينة الجزائري يفسخ عقد مدربه غوميز

الجزائر – د ب أ: أعلن نادي شباب قسنطينة الجزائري عن توصله لاتفاق مع المدرب الفرنسي ديديه غوميز، يقضي بفسخ العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي. كان شباب قسنطينة تعادل مع ضيفه مولودية بجاية 2/2 مساء السبت، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري، ليفشل في تحقيق انتصاره الأول بالمسابقة، بعدما سجل تعادلا وخسارة في أول جولتين. ويعتبر غوميز ثاني مدرب فرنسي يترك منصبه في الدوري الجزائري منذ انطلاقته في 19 آب/ أغسطس الماضي، بعد مواطنه سيباستيان ديسابر الذي أقيل من تدريب شبيبة الساورة. وعلى الجانب الأخر يستعد الفرنسي ألان ميشال للعودة إلى تدريب نادي شباب بلوزداد خلفا للوطني فؤاد بوعلي الذي أقيل هو الأخر قبل أسبوعين. يذكر أن اتحاد الجزائر حامل لقب الدوري أنهى علاقته بالمدرب عادل عمروش قبل ثلاثة أيام فقط وعين بدلا منه الفرنسي جون ميشال كافالي.

طائرة تونس بطلة افريقيا للناشئين وتتأهل إلى المونديال

تونس – الأناضول: توّج المنتخب التونسي للكرة الطائرة، بلقب بطولة إفريقيا للناشئين (تحت 17 عاما) التي أقيمت في تونس. وتغلب المنتخب التونسي في المباراة النهائية على نظيره المصري بثلاثة أشواط دون رد، بواقع 25 ـ 23 و25 ـ 19 و25 ـ 22. وبذلك، ضمن منتخب تونس تأهله إلى بطولة العالم التي ستقام في أغسطس/ أب 2017 بالبحرين. كما أن المنتخب التونسي نجح في انتزاع اللقب القاري للمرة التاسعة في تاريخه. أما المركز الثالث فقد ذهب إلى المنتخب المغربي، بعد أن فاز اليوم على رواندا، بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25 ـ 22 و25 ـ 17 و25 ـ 20.

السوبر المصري يقام بعد خمسة شهور!

القاهرة – د ب أ: أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم 10 شباط/ فبراير القادم موعدا لإقامة مباراة كأس السوبر المصري. وتقام مباراة السوبر بين النادي الأهلي، بطل الدوري، ونادي الزمالك، بطل كأس مصر. وأرجأ اتحاد الكرة المصري إقامة مباراة السوبر قبل انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد بسبب ارتباط فريق الزمالك بمواجهة الوداد المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.