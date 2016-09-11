﻿حلم كيربر يتحول إلى حقيقة بعد التتويج بلقب السيدات

نيويورك – رويترز: تحول حلم الألمانية أنجليكه كيربر في تصدر التصنيف العالمي للتنس والتتويج في البطولات الأربع الكبرى إلى حقيقة عندما فازت على كارولينا بليسكوفا 6-3 و4-6 و6-4 في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لتحرز لقبها الثاني بالبطولات الكبرى بالعام الجاري.

وأكدت كيربر، التي ستنتزع صدارة التصنيف من الأمريكية سيرينا وليامز بشكل رسمي اليوم، على أحقيتها في التربع على القمة بعد الفوز على التشيكية بليسكوفا المصنفة العاشرة في ملعب «آرثر آش». وبدأت كيربر (28 عاما) هذا العام بالفوز بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة بعد التفوق على الأمريكية سيرينا وعوضت تأخرها في المجموعة الثالثة لتحسم اللقب الثاني. وسقطت كيربر المصنفة الثانية على ظهرها بعد ضربة أمامية من بليسكوفا في الشبكة لتنتهي المباراة بعد ساعتين وسبع دقائق. وقالت كيربر: «هذا مذهل. فزت بلقبي الثاني في البطولات الكبرى في عام واحد. هذا أفضل ما حدث في مشواري. إنه مذهل حقا». وأضافت: «عندما كنت طفلة كنت أحلم باستمرار بأن أتصدر التصنيف العالمي وأفوز بألقاب في البطولات الكبرى وجاء اليوم الذي أفوز فيه بلقبي الثاني في البطولات الكبرى. سأكون الأولى عالميا يوم الاثنين». وتابعت: «كل أحلامي أصبحت حقيقة خلال العام الجاري». ووصلت بليسكوفا إلى أمريكا المفتوحة وسط توقعات بعدم تقدمها إلى أدوار متقدمة في ظل عدم اجتياز الدور الثالث في أي بطولة كبرى سابقة لكنها شقت طريقها إلى النهائي ببراعة. وفازت بليسكوفا في قبل النهائي على سيرينا المصنفة الأولى لتنهي تصدر اللاعبة الأمريكية للتصنيف على مدار 186 أسبوعا متتاليا. وكسرت كيربر إرسال بليسكوفا في بداية المباراة وانتهت المواجهة بالطريقة ذاتها أيضا. وبعدما كانت كيربر في طريقها للفوز بالمجموعة الثانية وحسم المباراة انتفضت بليسكوفا وكسرت إرسال اللاعبة الألمانية في المحاولة الخامسة لتتقدم 4-3. وحافظت بليسكوفا على ضربات إرسالها وفازت بالمجموعة لتدرك التعادل مع اللاعبة التي لم تكن خسرت أي مجموعة في البطولة. ونجحت بليسكوفا بثقة في كسر إرسال كيربر والتقدم 3-1 في المجموعة الثالثة لكن اللاعبة الألمانية تعادلت سريعا 3-3. وبدا أن الإرهاق ينال من اللاعبة التشيكية الطويلة واستغلت كيربر الفرصة وتقدمت 5-4 قبل أن تنتهي المواجهة من أول فرصة متاحة.