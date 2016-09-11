﻿الدوري التونسي: انطلاقة قوية للنجم وناجحة للترجي

تونس – د ب أ: حقق النجم الساحلي انطلاقة قوية في مشوار الدفاع عن لقب الدوري التونسي، حيث استهل مشواره في الموسم الجديد بالفوز على الترجي الجرجيسي 3/صفر في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالمرحلة الأولى من الدوري.

وحسم النجم المباراة خلال شوطها الأول حيث تقدم بأهدافه الثلاثة في الدقائق 21 و24 و44 وسجلها زهير الذوادي وإيهاب المساكني وعلية البريقي. وحقق الترجي، وصيف البطل، انطلاقة ناجحة وتغلب على الملعب القابسي 2/1 في أولى جولات المجموعة الثانية. وتقدم الترجي بهدف سجله طه ياسين الخنيسي من ركلة جزاء في الدقيقة 57 ثم تعادل الملعب القابسي عن طريق أحمد حسني في الدقيقة 74 لكن الترجي تمسك بالفوز وواصل محاولاته حتى حسم المباراة بهدف سجله فرجاني ساسي من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 79.