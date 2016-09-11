﻿الدوري الاسباني: برشلونة يخسر أمام الصاعد ألافيس وريال مدريد يسحق أوساسونا

مدريد – رويترز: حقق ألافيس الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء فوزا مفاجئا خارج أرضه 2-1 على برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني بينما فاز ريال مدريد 5-2 على أوساسونا وتصدر الدوري.

وكان ليونيل ميسي ولويس سواريز وأندريس انيستا على مقاعد البدلاء عندما تأخر برشلونة بهدف في الدقيقة 39 قبل أن يعادل الفرنسي جيريمي ماتيو النتيجة في الدقيقة 46. بعدها سجل إيباي غوميز هدف الانتصار للفريق الزائر في الدقيقة 64. واستهل كريستيانو رونالدو عودته لريال مدريد بتسجيله هدفا في الفوز الكبير على ضيفه أوساسونا ليعادل النادي بقيادة مدربه زين الدين زيدان رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية في المسابقة موسم 1960-1961 بالفوز في 15 مباراة متتالية. وتصدر الريال بالعلامة الكاملة بعد ثلاث جولات وبرصيد تسع نقاط، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع بست نقاط. وتقدم أشبيلية إلى المركز الثاني بسبع نقاط بعد فوزه 2-1 على لاس بالماس ثالث الترتيب. وسحق أتلتيكو مدريد خامس الترتيب مضيفه سيلتا فيغو 4-صفر ليحقق فوزه الأول بالدوري بعد تعادليين في أول جولتين.

وبعد فوز قطبي مدريد كانت الضغوط مفروضة على برشلونة أمام منافس نجح في التعادل خارج أرضه مع أتلتيكو مدريد في الجولة الافتتاحية للموسم. لكن في ظل جلوس أبرز لاعبي برشلونة على مقاعد البدلاء بعد العودة من خوض مباريات دولية مرهقة مع منتخبات بلادهم عانى حامل اللقب. ولم يلمس المهاجم الجديد باكو ألكاسير الكرة كثيرا في الشوط الثاني وحصل على فرصة واحدة وسدد الكرة بعيدا عن المرمى في وقت مبكر من الشوط الثاني بينما صنع إيفان راكيتيتش فرصتين. وكان نيمار الوحيد المشارك في التشكيلة الأساسية من الثلاثي الهجومي المؤثر المكون من ميسي وسواريز رغم أنه أنهى اللقاء مع زميليه الكبيرين لكن وسط معاناة مستمرة من أصحاب الأرض. وقال لويس إنريكي مدرب برشلونة: «أنا المسؤول الأكبر عما حدث… من هذه المباراة سنمضي قدما… لم نصنع فرصنا المعتادة وكان ألافيس دقيقا للغاية. هذه نتيجة سيئة لنا لكن يجب تهنئة المنافس».

وصنع ريال العديد من الفرص وتقدم 5-صفر قبل أن يرد أوساسونا. وغاب رونالدو، الهداف التاريخي للريال، عن أول مباراتين بالدوري ومباراة الكأس السوبر الأوروبية أمام اشبيلية حيث تعافى من إصابة في ركبته تعرض لها مع البرتغال في نهائي بطولة أوروبا 2016 في يوليو/ تموز الماضي. لكنه افتتح أهداف فريقه بعد ست دقائق فقط من البداية، بعدما تلقى تمريرة رائعة من غاريث بيل وضعته أمام المرمى ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب. وضاعف دانيلو النتيجة قبل نهاية الشوط بخمس دقائق قبل أن يجعل القائد سيرجيو راموس النتيجة 3-صفر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من ضربة رأس إثر ركلة ركنية ليحتفل بعدها بهدفه بنفس طريقة رونالدو في الاحتفال بأهدافه. ومن ضربة رأس إثر ركلة ركنية أيضا سجل المدافع بيبي الهدف الرابع في الدقيقة 56 قبل أن يضيف لوكا مودريتش الهدف الخامس من تسديدة من على حافة منطقة الجزاء. وقلص أوساسونا الفارق بعدها بدقيقتين عبر اوريول رييرا من ضربة رأس وأهدر روبرتو توريس ركلة جزاء لأوساسونا تصدى لها كيكو كاسيا حارس الريال في الدقيقة 73. وأضاف ديفيد غارسيا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 78 من ضربة رأس أيضا خدعت كاسيا. ولعب الضيوف بعشرة لاعبين في اخر عشر دقائق بعد حصول كايتانو بونين على الانذار الثاني.

وفي لقاء آخر سجل كوكي لأتليتيكو في الدقيقة 53 قبل أن يضيف الفرنسي أنطوان غريزمان هدفين متتاليين من ضربتي رأس في الدقيقتين 73 و80. وختم انخيل كوريا الرباعية قبل دقيقة على نهاية المباراة ليحقق اتلتيكو فوزه الأول بعد تعادله في أول جولتين. وعادل ريال مدريد تحت قيادة زيدان الرقم الذي سجله الفريق بقيادة المدرب ميغيل مونوز في موسم 1960-1961 عندما كان الفريق يضم ألفريدو دي ستيفانو وبوشكاش وفرانشسكو باكو خنتو. ويحتاج الريال لفوز آخر ليعادل رقم برشلونة الذي حقق 16 انتصارا متتاليا في موسم 2010-2011.