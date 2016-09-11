﻿الدوري الإسكتلندي: سيلتك يكتسح رينجرز بخماسية في دربي غلاسغو

غلاسغو – د ب أ: اكتسح سيلتك ضيفه رينجرز 5/1 في قمة مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإسكتلندي. وقاد موسى ديمبلي سيلتيك لهذا الفوز الكبير بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 33 و42 و83 فيما سجل الهدفين الأخرين سكوت سينكلير وستيوارت أرمسترونغ في الدقيقتين 61 والأخيرة من المباراة. فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لرينجرز جوي غارنر في الدقيقة 44. وبهذا الفوز رفع سيلتك رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد رينجرز عند ثماني نقاط في المركز الثاني.